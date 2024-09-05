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ВЭФ-2024 ,  
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Путин рассказал о разрыве между ведущими экономиками мира

Путин: Китай как ведущая экономика мира все время увеличивает отрыв от США
Сюжет
ВЭФ-2024
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Китайская экономика постоянно увеличивает отрыв от следующей за ней экономикой США, Россия же по паритету покупательной способности вышла на четвертое место среди экономик мира. Об этом российский президент Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляцию вел РБК.

Он отметил, что хорошо известно, что по размеру экономики Китай опережает все страны мира. «На втором месте США. Но разрыв между двумя экономиками постоянно увеличивается из года в год», — сказал российский президент.

Он пояснил, что с этим связано использование юаня в международных расчетах.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

На третьем месте стоит Индия, после нее идет Россия, обгоняя Германию.

«Да, повторю еще раз: та же Япония, ФРГ, США — у них много преимуществ, прежде всего связанных со структурой, с высокотехнологичным сектором и так далее. Но объем экономики тоже имеет значение, потому что дает возможность вкладывать ресурсы в наиболее перспективные отрасли и направления», — добавил президент.

По данным Всемирного банка, ВВП России по паритету покупательной способности в 2021 году достиг $5,7 трлн. По этому показателю Россия заняла четвертую позицию с долей в 3,8% от мирового ВВП, обогнав все страны Европы.

Общий размер мировой экономики по ППС в 2021 году составил $152 трлн. На долю стран со средним уровнем дохода пришлось более половины от общего числа.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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