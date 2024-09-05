Путин анонсировал постройку АЭС на Дальнем Востоке
Атомные электростанции (АЭС) нужно строить на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляцию ведет РБК.
«Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Вчера мы с коллегами тоже об этом говорили», — сказал Путин.
Сейчас на Дальнем Востоке есть две АЭС — стационарная Билибинская АЭС мощностью 36 МВт и плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Обе находятся на Чукотке.
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