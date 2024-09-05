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ВЭФ-2024 ,  
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Путин анонсировал постройку АЭС на Дальнем Востоке

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ВЭФ-2024

Атомные электростанции (АЭС) нужно строить на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляцию ведет РБК.

«Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Вчера мы с коллегами тоже об этом говорили», — сказал Путин.

Сейчас на Дальнем Востоке есть две АЭС — стационарная Билибинская АЭС мощностью 36 МВт и плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Обе находятся на Чукотке.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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