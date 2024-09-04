Минвосток предложил сохранить дальневосточную надбавку в энергетике после 2028 года, но направлять ее на модернизацию генерации, а не субсидирования неэффективных мощностей. Надбавка выравнивает тарифы до среднероссийского уровня

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минвостокразвития предложил сохранить дальневосточную надбавку в энергетике после 2028 года, но направлять ее на модернизацию генерации, в частности в изолированных энергосистемах Дальнего Востока. Об этом сообщил первый замглавы министерства Гаджимагомед Гусейнов на ВЭФ-2024, уточнив, что сегодня размер этой надбавки, направляемой на снижение энерготарифов, составляет около 30 млрд руб. в год.

Гусейнов напомнил, что уже принято решение об объединении энергосистемы (ОЭС) Востока со второй ценовой зоной оптового рынка Сибири. Переход Дальнего Востока на рыночное ценообразование будет постепенным и продлится с 2025 по 2028 год. При этом станет возможным применение конкурентного механизма отбора на модернизацию генерирующих мощностей. Но новые правила не затрагивают технически изолированные зоны.

Пока на Дальнем Востоке тарифы регулируются государством. Вместе с тем на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) с 2017 года действует механизм выравнивания цен в ряде регионов. Он позволяет компенсировать разницу между экономически обоснованным уровнем и базовым (среднероссийским) за счет надбавки для остальных российских промышленных потребителей в ценовых зонах. Механизм действует до 2028 года, постепенно сокращаясь. Однако уход от надбавки приводит к росту нагрузки на региональные бюджеты.

«Для нас первостепенная задача — это модернизация объектов генерации. Я сейчас говорю про территориально изолированные энергосистемы и локальные энергорайоны. Была предусмотрена надбавка, которая обеспечивала в этих регионах среднероссийскую стоимость электроэнергии. Сейчас надбавка будет уходить. Один вопрос был к ней: по сути, мы за счет потребителей первой и второй ценовой зоны субсидировали старую генерацию с уже низким коэффициентом полезного действия. Я предлагаю рассмотреть как возможность, как еще один [инструмент финансирования модернизации], ежегодно 30 млрд руб. мы на это направляем, давайте направим часть этих денег либо общий объем инвестиций на модернизацию электроэнергетики на Дальнем Востоке, в том числе и в территориально изолированные регионы», — предложил Гусейнов в ходе выступления на сессии «Новая энергия Дальнего Востока».

По его словам, на Дальнем Востоке износ генерации выше среднероссийского уровня в 1,7 раза, стоимость выработки электроэнергии — больше на 22%. При этом территориально изолированные энергосистемы есть практически во всех регионах. Речь в том числе идет о Чукотке, Магадане, большей части Якутии, Камчатки, а также локальных энергорайонах в Бурятии, Хабаровске, Забайкалье.

«Это небольшой объем в тарифе первой ценовой и второй ценовой зоны, меньше 2%, 7–8 коп. Я его [механизм надбавки] предлагаю продлить, но переформатировать. Не субсидировать в рамках этих денег неэффективную генерацию, а модернизировать ее. И тогда мы за счет того, что будет модернизировано, снизим тариф», — уточнил Гусейнов.

В феврале также президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о частичном сохранении дальневосточной надбавки после 2028 года. Речь шла «о надбавке к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка — производителями электрической энергии (мощности), в целях снижения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Дальневосточного федерального округа в приоритетных отраслях экономики».

О росте нагрузки на региональный бюджет из-за субсидирования энергетики в ходе сессии заявил также глава Якутии, председатель комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» Айсен Николаев. Он сообщил, что к 2030 году из бюджета республики будет направляться порядка четверти доходов (около 50 млрд руб. в ценах 2024 года) на субсидии для выработки электро- и теплоэнергии.

«И это проблема не только Якутии. Чтобы сбалансировать котловые тарифы в отдельных регионах, сегодня заключаются договоры «последней мили» с ФСК — в Бурятии, Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Амурской области. Но это временное решение до 1 июля 2029 года. Потом в данных регионах наступят аналогичные проблемы, если не будут приняты комплексные решения. Поэтому надо здесь смотреть на такие решения, или возвращать базового потребителя, или компенсировать из бюджета накопленный убыток, распространять механизм выравнивания энерготарифов на территории неценовой и ценовой зон», — пояснил Николаев.

Что еще говорили об энергетике Дальнего Востока

По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, дискуссия о дальневосточных тарифах должна не просто сводиться к вопросу модернизации генерирующей инфраструктуры, но лежать в плоскости создания «нового энергетического облика Дальнего Востока». Это предполагает и строительство АЭС. «Конечно, нужно смотреть на стоимость электроэнергии на всем жизненном цикле, обеспеченность не только объема CAPEX, но и оперативных затрат, так называемый OPEX; конечно, нужно смотреть возможные перетоки с точки зрения экспортно-импортных операций», — отметил Лихачев. Он сообщил, что в этом отношении согласен с «идеологией» Министерства энергетики.

Глава Минэнерго Сергей Цивилев чуть ранее в ходе дискуссии отметил, что ведомство выступает за изменение методики расчета стоимости строительства новых генерирующих мощностей. «Сейчас мы зачастую сравниваем стоимости «капексов» (капзатрат. — РБК), за сколько мы построили единицу мощности. Это неправильно. Это не отражает всей экономической ситуации генерирующих мощностей. Мы должны смотреть на стоимость киловатт-часа на всем протяжении деятельности конкретной генерирующей системы», — добавил министр.

По поводу тарифов на Дальнем Востоке высказался и глава «РусГидро» Виктор Хмарин. Компания обеспечивает более 70% выработки электроэнергии на территории ДФО и не первый год обращается к властям по вопросу финансирования мероприятий энергообеспечения макрорегиона, поскольку действующего тарифа на эти цели зачастую не хватает.

«Я в компании десять лет работаю уже скоро, и все десять лет компания говорит на всех уровнях: коллеги, не хватает тарифа, необходимы какие-то варианты финансирования энергетики Дальнего Востока. Если мы не вкладываемся в модернизацию должным образом, к чему это в итоге приведет? Вначале пойдет рост аварийности, дальше пойдут веерные отключения, дальше — самые негативные последствия <…> На сегодняшний день до сих пор все наши обращения, к сожалению, к ним относятся как к плачу Ярославны. При этом даже то, что я сейчас слышу о том, что в бюджете нет денег, — это понятно, тариф поднимать не можем — тоже понятно. Где взять деньги? Деньги взять в новом облике энергетики. Знать бы еще телефон этого нового облика, потому что мне как раз сейчас к зиме надо 11 млн т угля закупить, может быть, там я смогу найти помощь в этом», — заключил Хмарин.