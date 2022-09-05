Le Parisien узнала о плане сокращения поездов во Франции зимой

Государственная железнодорожная компания Франции рассмотрит возможность сокращения поездов в целях экономии электроэнергии, узнала Le Parisien

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Правительство Франции попросило государственную железнодорожную компанию SNCF разработать план на случай серьезного дефицита электроэнергии, сообщила Le Parisien со ссылкой на собственную информацию.

По данным издания, французские власти попросили компанию изучить возможность сокращения поездов этой зимой в случае перебоев электроэнергии. Такой вариант правительство считает крайним,

Один из собеседников издания назвал просьбу правительство удивительной, так как транспорт адаптирован под потребности пользователей. По его словам, в целях экономии энергии власти должны были обязать бизнес перевести часть сотрудников на удаленный режим работы. В ином случае французы начнут бороться за места в переполненных поездах.

Представитель железнодорожного крыла профсоюза «Демократическая конфедерация труда» (CFDT) Франсис Шамбеллан заявил рассказал о давних сокращениях потребления энергии в SNCF, в том числе с помощью программного обеспечения для выбора оптимальной скорости движения поездов.

За счет этой меры компания экономит до 30% энергии на рейсах региональных электричек TER и до 10% на скоростных поездах TGV. Однако общее энергопотребление SNCF составляет 1-2% от общенационального и компания опасается, что в 2023 году ее расходы вырастит на несколько сотен миллионов евро из-за роста цен на энергоресурсы.

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1 сентября «Газпром» приостановил поставки газа французской энергетической компании Engie из-за неуплаты за июльские поставки в полном объеме по схеме с оплатой в рублях.

BFM со ссылкой на источник в промышленной отрасли Франции сообщил, что приостановка поставок газа была связана с коммерческим спором, разногласием в трактовках.

«Газпром» сослался на форс-мажор, что освободило его от ответственности в случае исключительных обстоятельств. Однако Engie не согласилась с положением о форс-мажоре и вычла из платежа «Газпрому» часть ущерба, который, по ее мнению, понесла из-за сокращения поставок, что прописано в контракте.



