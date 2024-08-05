«Ъ» узнал, что «Россети» предложили вдвое повысить плату за подключение

Глава «Россетей» выступил за повышение максимальной ставки на технологическое присоединение до 20 тыс. руб. за 1 кВт. Платеж для населения долгое время удерживался на уровне 550 руб. за 15 кВт

Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

Гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин отправил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором предложил повысить ставки на технологическое присоединение (ТП) к электросетям для населения, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Глава компании написал, что с 1 января 2025 года минимальная ставка должна вырасти с 5,57 тыс. руб. до 10 тыс. руб. за 1 кВт. Он предложил установить максимальный уровень ставки на уровне 20 тыс. руб. за 1 кВт вместо текущих 11,17 тыс. руб. за 1 кВт.

В пресс-службе правительства «Коммерсанту» отметили, что письмо Рюмина направлено «в заинтересованные органы исполнительной власти для экспертной проработки», а в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что рассмотрят предложения, подчеркнув, что головным исполнителем выступает Минэнерго.

Технологическое присоединение проводят сетевые компании для выдачи электрической мощности. Процесс предусматривает фактическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) потребителей к объектам электросетевого хозяйства. В рамках постановления правительства с апреля 2021 года срок подключения сократился с четырех–шести месяцев до 30 рабочих дней. Платеж за ТП для населения долгое время удерживался на уровне 550 руб. за 15 кВт. С 1 июля 2022 года правительство ввело минимальный и максимальный размеры платы за 1 кВт, при этом для льготных категорий граждан действует сниженная ставка. Размер платежа зависит от расчетной мощности. Каждый год стоимость подключения пересматривается на региональном уровне.

Рюмин подчеркнул, что текущие ставки не покрывают затраты на технологическое присоединение, — в 2023 году «Россети» в среднем тратили на подключение 1 кВт 12,51 тыс. руб. при средней ставке по стране в размере 7 тыс. руб. Он указал, что в условиях ограничения предельного роста тарифов сетевые компании вынуждены сокращать мероприятия по повышению надежности.

Глава «Россетей» напомнил, что в 2009–2022 годах компания подключила 4 млн льготников, потратив более 230 млрд руб., из которых 30% финансировалось за счет тарифов на передачу электроэнергии. В результате «Россетям» пришлось привлекать финансирование за счет «перераспределения средств с инвестпроектов реновации» и кредитов, что привело к «существенному увеличению износа» сетей и росту долговой нагрузки в некоторых регионах. Рюмин предупредил, что ряд компаний группы «Россети» «исчерпали возможности финансирования программы льготного ТП» из-за достижения «критического уровня кредитного долга».