Микробизнес заявил о неготовности переходить на новый налоговый режим

Большинство российских микрокомпаний сообщили, что не планируют переходить на новый налоговый режим, освобождающий от отчетности и страховых взносов, следует из опроса. Причины — высокие ставки налога и жесткие критерии участия

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Подавляющее большинство российских фирм из сферы микробизнеса (97%) сообщили, что не будут переходить на новый специальный налоговый режим — автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), которая заработает в России с 1 января 2023 года. Это следует из опроса, который провел сервис «Актион Бухгалтерия» среди более чем 400 российских компаний, работающих во всех регионах страны (его результаты есть у РБК). В выборку попали фирмы, чьи бизнес-показатели близки к тем, для которых предназначен новый режим.

К микробизнесу относятся фирмы и индивидуальные предприниматели с годовым доходом до 120 млн руб. и штатом до 15 человек. АУСН, предполагающая освобождение бизнеса от отчетности и уплаты страховых взносов, рассчитана на индивидуальных предпринимателей и организации, где работают не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 млн руб. Основная часть опрошенных — микропредприятия в сферах услуг, торговли и строительства с численностью сотрудников до десяти человек, следует из опроса. В теории компания может разделиться на две, чтобы воспользоваться привлекательным налоговым режимом.

Значительная часть респондентов (39%) объяснили, что переход на новый режим им невыгоден из-за высоких ставок налога. По аналогии со стандартной упрощенной системой налогообложения (УСН) налогоплательщики на АУСН могут выбрать объект налогообложения — «доходы» либо «доходы, уменьшенные на величину расходов». Но ставки на АУСН выше, чем на обычной УСН, — 8 и 20% соответственно по сравнению с 6 и 15%.

Тех, кто не проходит по формальным критериям режима (например, доходам или численности сотрудников), оказалось больше — 47%.

Примерно каждый десятый предприниматель (13%) указал собственную причину, по которой не планирует переход на АУСН. Среди наиболее часто встречающихся вариантов индивидуального ответа — «нет доверия к ИФНС, там и так постоянные ошибки», «хотим самостоятельно управлять платежами по налогам и сборам», «сырая система», «хотим посмотреть практику», «не хотим потерять контрагентов, которые работают с НДС», а также «у нас ОСН (общая система налогообложения)» и «устраивает УСН».

Компании с опаской относятся к новшествам и хотят на чужом примере удостовериться, что налоговики и банки сработают четко, пояснила такие ответы эксперт «Актион Бухгалтерия» Зинаида Албантова. «Так как налог будут рассчитывать налоговые инспекторы на основании информации, которую им передаст банк, у бухгалтеров есть сомнения, что этот тандем будет работать без ошибок. Бизнес хочет дождаться, когда систему отладят и она начнет действовать без сбоев», — отметила она.

При разработке концепции и основных параметров АУСН проводилась серия опросов предпринимателей, заявили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). В последнем опросе, проведенном в июне 2021 года, приняли участие более 24 тыс. бизнесов, подпадающих под критерии АУСН: 73% из них положительно восприняли параметры режима и указали, что рассматривают возможность его применения, отметили в ФНС.

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Целесообразность дробления

О готовности использовать АУСН заявило только 3% микрокомпаний, следует из опроса. Фактический переход осуществил 1% компаний. Налоговый режим заработал с 1 июля в четырех регионах России — в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. В первые полгода действия АУСН воспользоваться ею могут только новые предприятия (они должны сделать это в течение 30 дней после регистрации), а уже действующим организациям режим станет доступен с 1 января 2023 года.

Отказаться от штатной бухгалтерии при переходе на АУСН, который предполагает освобождение от налоговой отчетности (налог будет автоматически рассчитываться ФНС) считают целесообразным 7% бизнесменов. Половина (50%) однозначно заявили, что этого делать не стоит, а 43% колеблются.

Параллельно предпринимателям из более широкой выборки (в нее вошли не только микрокомпании, но и малый, средний, а также крупный бизнес — в общей сложности около 1 тыс. респондентов) задали вопрос, планируют ли они дробить бизнес, чтобы вписаться в критерии АУСН. Только около 2% бизнесменов ответили положительно, в то время как каждый пятый заявил, что и так владеет несколькими компаниями и ИП. Около 70% отметили, что в дроблении нет смысла, потому что АУСН им не нужна.

Перспективы спецрежима

У системы АУСН есть существенные недостатки, которыми, в частности, объясняется невысокий интерес налогоплательщиков к ней, полагает руководитель практики налогового консультирования Consul Group Андрей Рымарев. К их числу можно отнести необходимость ежемесячной уплаты налога, невозможность совмещения с другими спецрежимами, слишком малую допустимую численность работников, ограниченное число банков-участников. Кроме того, недостатком режима эксперт назвал запрет на выплату доходов физическим лицам в наличной форме, возможные затруднения при оспаривании ошибок в начислении налогов и запрет на привлечение работников-нерезидентов по трудовым договорам.

Но, несмотря на очевидные недостатки, АУСН имеет и преимущества — например, отсутствие выездных налоговых проверок, снижение количества отчетности, освобождение от страховых взносов с доходов сотрудников, констатирует Рымарев. «В ряде случаев АУСН может быть выгодна для бизнеса. В перспективе интерес к ней со стороны предпринимателей может увеличиться», — считает он.

Повышенная ставка налога [по сравнению с обычной УСН] компенсируется для налогоплательщиков отсутствием страховых взносов, подчеркивают в ФНС. При этом обеспечение социальных и пенсионных прав сотрудников налогоплательщиков АУСН будет производиться в полном объеме за счет федерального бюджета.