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Кремль рассказал о разработке идеи «мексиканской страховки» цен на нефть

Ранее об идее «мексиканской страховки» от падения цен на нефть сообщили источники «Интерфакса» и Bloomberg
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Владимир Путин действительно давал поручение проработать идею хеджирования ценовых рисков для нефтегазовых доходов по аналогии с используемым Мексикой механизмом покупки пут-опционов. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, в соответствующих ведомствах обсуждаются различные механизмы хеджирования, использования этой практики, которую многие страны применяют. Этот вопрос действительно рассматривается и действительно президент дал поручение проработать эту возможность».

Песков уточнил, что механизм хеджирования не следует путать с бюджетным правилом, поскольку это «разные ипостаси». На вопрос о том, что бюджетное правило некоторые экономисты считают механизмом балансирования, Песков ответил: «Ну нет, это не совсем так. Есть и другие точки зрения».

Власти проработают идею «мексиканской страховки» от падения цен на нефть
Экономика
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ранее «Интерфакс» и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что российское правительство по поручению президента прорабатывает идею «мексиканской страховки» — покупку нефтяных пут-опционов, по замыслу авторов инициативы, правительство может за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), куда поступают доходы бюджета от превышения ценами на нефть уровня в $42,4 за баррель (цена отсечения по бюджетному правилу на 2020 год).

Мексиканское правительство для страховки от колебаний цен на нефть покупает пут-опционы на нефть, которые дают право через некоторое время продать нефть по зафиксированной цене: например, в 2020 году такая цена составляет $49 за баррель мексиканского сорта Maya. На практике физическая нефть не продается: если фактические цены на нефть опускаются ниже той, что зафиксирована в финансовых контрактах, Мексика получает прибыль от разницы между этими ценами. Если нефть на рынке все время торгуется выше захеджированной цены, Мексика несет убытки в виде расходов на покупку пут-опционов.

Источники Bloomberg в правительстве рассказали, что Минфин выступает против такой программы хеджирования. Там считают, что в России уже действует бюджетное правило для защиты от колебаний мировых цен на энергоносители. По нему, доходы от продажи нефти выше цены отсечения направляются в ФНБ, а при снижении цен на нефть накопленные резервы фонда покрывают дефицит госбюджета.

Нефтяные цены в мире устойчиво падали с января, когда баррель сорта Brent торговался в районе $70. Нижней точки цены достигли в апреле, когда был зафиксирован локальный минимум — $15,98 за баррель Brent. После перезаключения соглашения о сокращении добычи странами ОПЕК+ нефтяные цены перешли в медленный рост и по состоянию на 23 июля Brent на Лондонской бирже торгуется у отметки $44,70 за баррель.

Авторы: Полина Химшиашвили, Владислав Гордеев
Теги: хеджирование, нефтегазовые доходы, Мексика, Дмитрий Песков
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