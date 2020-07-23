Кремль рассказал о разработке идеи «мексиканской страховки» цен на нефть

Ранее об идее «мексиканской страховки» от падения цен на нефть сообщили источники «Интерфакса» и Bloomberg

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Владимир Путин действительно давал поручение проработать идею хеджирования ценовых рисков для нефтегазовых доходов по аналогии с используемым Мексикой механизмом покупки пут-опционов. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, в соответствующих ведомствах обсуждаются различные механизмы хеджирования, использования этой практики, которую многие страны применяют. Этот вопрос действительно рассматривается и действительно президент дал поручение проработать эту возможность».

Песков уточнил, что механизм хеджирования не следует путать с бюджетным правилом, поскольку это «разные ипостаси». На вопрос о том, что бюджетное правило некоторые экономисты считают механизмом балансирования, Песков ответил: «Ну нет, это не совсем так. Есть и другие точки зрения».

Ранее «Интерфакс» и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что российское правительство по поручению президента прорабатывает идею «мексиканской страховки» — покупку нефтяных пут-опционов, по замыслу авторов инициативы, правительство может за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), куда поступают доходы бюджета от превышения ценами на нефть уровня в $42,4 за баррель (цена отсечения по бюджетному правилу на 2020 год).