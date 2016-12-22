Иран назвал Трампа ответственным за рост нефтяных цен

Действия США приведут к тому, что скоро нефтяные цены вновь преодолеют отметку $100 за баррель, сказал представитель Ирана в ОПЕК. Президент США ранее заявил, что организация экспортеров взвинчивает цены

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Цены на нефть вернутся к отметке $100 за баррель из-за действий президента США Дональда Трампа, заявил представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур Ардебили, передает Reuters. По его словам, из-за того что США заблокировали Ирану доступ к глобальным рынкам, страна стала «заложницей Саудовской Аравии и России», которые не заинтересованы в снижении цен на нефть.

«Ответственность за то, что потребители по всему миру, особенно в США, платят необоснованные деньги за топливо, лежит на ваших плечах, а скоро мы увидим цены в более $100 за баррель», — приводит словам Ардебили агентство.

Президент США Дональд Трамп накануне раскритиковал ОПЕК, назвав организацию монополистом. Он заявил, что рост цен обусловлен действиями стран-членов. «Снизьте цены сейчас же!» — написал он в Twitter.

В США растут цены на бензин, и это может повлиять на результат республиканцев во время промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут этой осенью, пишет агентство, это нивелирует заявления партии о том, что снижение корпоративных налогов и ослабление регулирования способствует росту американской экономики.

В конце июня члены ОПЕК, а также не входящие в организацию страны согласовали увеличение добычи на 1 млн барр. в сутки. С предложением поднять объемы добычи выступили Россия и Саудовская Аравия, которые изначально предлагали увеличить суточные квоты в третьем квартале на 1,5 млн барр.

В конце 2016 года организация и не входящие в нее страны договорились сократить добычу на 1,8 млн барр. в сутки. Таким образом экспортеры намеревались добиться роста нефтяных цен.