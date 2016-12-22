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Российские министерства впервые лишатся функции по ведению бухгалтерии
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Российские министерства впервые лишатся функции по ведению бухгалтерии
Экономика, 06:30
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Российские министерства впервые лишатся функции по ведению бухгалтерии
Министерства науки и просвещения передадут Казначейству свои полномочия по ведению бюджетного учета и оплате труда сотрудников. Это избавит ведомства от непрофильной для них деятельности и сократит издержки, говорят эксперты
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Министерство науки и высшего образования вместе с Министерством просвещения станут первыми федеральными министерствами, передавшими свои функции бюджетного учета Федеральному казначейству.

Нововведения должны вступить в силу уже в 2018 году, следует из проекта изменений в постановлении правительства, который опубликовал Минфин. К полномочиям Казначейства перейдут ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности в министерствах, начисление и оплата труда, а также другие выплаты и связанные с ними обязательные платежи в бюджет.

«Министерство просвещения готово включиться в проект, нацеленный на повышение эффективности и контроля за бюджетными процессами. Это плановая работа, и министерство станет одним из первых, кто подключится к новой системе», — сообщила РБК пресс-служба ведомства. Пресс-служба Минобрнауки не ответила на запрос.

Новые министерства

Министерство образования и науки было разделено на Минпросвещения (оно занимается дошкольным и школьным образованием) и Минобрнауки (высшее образование и наука) в середине мая 2018 года в результате формирования новой структуры правительства. Одновременно было упразднено Федеральное агентство научных организаций, которое с 2013 по 2018 год осуществляло функции администрирования РАН, регулировало ее нормативно-правовую деятельность и управляло имуществом академии. Согласно постановлению правительства, опубликованному в пятницу, реорганизация Минобрнауки должна завершиться до конца года, ответственным за ее проведение назначено Минпросвещения.

Первые из многих

Бюджетный учет в государственных органах отличается от бухгалтерии в частных компаниях и предусматривает учет активов и обязательств в разрезе статей бюджетной классификации. Пилотный проект по централизованному бухгалтерскому учету других ведомств Казначейство запустило с начала этого года.

Вся работа по централизации бухгалтерского учета и отчетности ведется на платформе «1С», в дальнейшем планируется перенести ее на базу Единого центра обработки данных Минфина, говорил в интервью ТАСС в начале июня глава Казначейства Роман Артюхин. Сам центр — это учреждение для «анализа и хранения всей финансовой информации со всей страны в едином месте», объяснял Минфин. «Среди крупных налоговых юрисдикций и финансовых центров такие проекты есть лишь в США (на уровне штатов), Великобритании и Сингапуре», — подчеркивало министерство.

Первым и пока единственным госорганом, который передал Казначейству свои бухгалтерские функции (это произошло в начале года), стала Росаккредитация. Ее выбор для пилотного проекта объясняется небольшим размером этой службы, говорит член Экспертного совета при правительстве Александр Брагин. По этой же логике были выбраны и министерства просвещения и науки — они стали меньше после своего разделения. «Есть гораздо более крупные ведомства с большим объемом бюджета и платежей, но Казначейство вполне готово эти вещи на себя принять», — считает Брагин.

По словам Артюхина, в этом году в «пилот» планируется включить еще «несколько» структур (они пока не раскрываются). А с 2019 года, согласно поручению правительства, Казначейство планирует централизовать функции по ведению бухучета и формированию отчетности еще девяти федеральных органов власти, их территориальных органов и подведомственных казенных учреждений. Их список еще согласовывается, говорил Артюхин. Пресс-служба Казначейства не ответила на запрос РБК.

Роман Артюхин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Разгрузить министров

В последние годы много обсуждается вопрос централизации самых различных функций органов власти, включая не только бухгалтерскую, но и юридическую, кадровую, закупочную и ИТ-функцию, говорит Брагин. Все это позволит решить три задачи — оптимизацию численности сотрудников, повышение эффективности, а также снижение коррупционной составляющей, поясняет он.

«Централизация бухгалтерских, как и любых других функций, не являющихся целевыми для какого-то ведомства, нужна, чтобы избавить их от непрофильной деятельности. Сейчас каждое ведомство должно содержать свой штат сотрудников бухгалтерии, которые, по сути, выполняют некоторые утилитарные функции», — говорит директор Центра ИТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев.

Проект по передаче бухгалтерских функций позволит снизить численность персонала в министерствах и сэкономить на арендных платежах, полагает он. «Если в масштабах одного ведомства это не выглядит такой большой экономией, то для страны в целом эффект может быть довольно большой», — указывает эксперт. В то же время полностью избавиться от учетных функций министерствам не получится, отмечает Брауде-Золотарев, часть операций, связанных с движением денежных средств, все равно происходит на стороне ведомства, а значит, и сокращение сотрудников, занятых в бухгалтерии, на 100% невозможно.

Как говорил Артюхин, смысл централизации в том, чтобы федеральные органы власти получили новые сервисы и возможности. «Казначейство России будет нести в некотором роде контрольно-охранную функцию. Мы примем на себя многие задачи ведомств, в частности будем снимать вопросы, поставленные в актах Счетной палаты, и реагировать на их замечания», — говорил он. Бухгалтеры с аудиторами «быстрее найдут общий язык», что позволит снять нагрузку с министров и их заместителей, считает он.

Счетная палата (СП) ранее критиковала Минобрнауки (впрочем, и другие министерства тоже) за финансовые нарушения. Например, в прошлом году аудиторы сообщили, что бюджетная отчетность Минобрнауки недостоверна. В заключении СП говорилось, в частности, что министерство неправомерно перевело 2,2 млрд руб. из федерального бюджета на модернизацию подведомственных и автономных учреждений.

Один сбой для всех

Эксперты признают, что объединение функций бухгалтерского учета, как и любая централизация, влечет за собой определенные риски. В любой системе, если происходит какой-то сбой, перестает работать сразу все, говорит Брауде-Золотарев. Однако административно-управленческие функции довольно хорошо централизуются, считает он, и риски в данном случае не должны быть большими, как и их последствия.

«Это не система дистанционных торгов или какая-то еще, которые должны бесперебойно работать в режиме реального времени. Если какая-то бухгалтерская система встанет на пять минут, чего-то по-настоящему опасного не произойдет», — говорит эксперт.

В случае с Казначейством никакие сбои серьезно не отразятся на работе органов власти, считает и Брагин. «Это все-таки вопрос бухгалтерского учета, а он не всегда на 100% привязан к движению средств. Поэтому работа министерств не остановится», — полагает собеседник РБК.

Централизация обычно предполагает определенные требования к ИТ-инфраструктуре, говорит внутренний аудитор — руководитель проектов IPT Group Елена Порохова. «Единый ИТ-ландшафт и единая система защиты, полагаю, только нивелируют риск потери данных. Кроме того, поддержка программных продуктов всегда дешевле, чем решение индивидуальных задач в отдельных самостоятельных подразделениях», — отмечает она.

Автор: Екатерина Копалкина.
При участии: Полина Звездина.
Теги: Казначейство , министерства
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