Эксперты увидели шанс на увеличение экспорта из России благодаря ЧМ-2018

ЧМ-2018 принесет национальной экономике оживление, хотя в долгосрочной перспективе ее ждет «закономерное охлаждение спроса», полагают эксперты Центра развития ВШЭ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

ЧМ-2018 в России может оказать поддержку российской экономике, в том числе благодаря повышению узнаваемости бренда «сделано в России». Об этом говорится в исследовании «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном Центром развития ВШЭ.

В целом затраты на организацию ЧМ-2018 авторы исследования оценили в $12,5 млрд (0,7% от ВВП России за 2017 год). Инвестиции в подготовку соревнований составили 1,25% от объема всех вложений в российскую экономику за период с 2013 года по 2017 год. Для сравнения, эти инвестиции, по оценке ВШЭ, оказались ниже затрат на капитальное строительство компаний «Газпром» и «Роснефть» за один год.

Эксперты разделили выгоды от ЧМ-2018 на две категории: краткосрочные и долгосрочные. Первые, как указано в исследовании, связаны с туристическим бумом. Долгосрочный эффект на экономику могут оказать инвестиции в инфраструктуру, сделанные в период подготовки к чемпионату. Кроме того, отдельно авторы исследования выделили нематериальный долгосрочный эффект — «всплеск энтузиазма и патриотизма». Оценить этот эффект, как полагают эксперты, можно в частности с помощью данных о превышении спекулятивной цены билетов над официальной и росте курса акций. Так, при подобной оценке выгода, принесенная нематериальными эффектами от Лондонской олимпиады 2012 года, оказалась на уровне $3,4 млрд (30% от совокупных затрат на организацию соревнований).

Особо авторы исследования указали на перспективы увеличения российского экспорта благодаря улучшению имиджа страны. «Для России, на наш взгляд, особенно важен рост экспорта (как ключевого — в условиях стагнирующего внутреннего спроса — направления увеличения совокупного спроса и ускорения экономического роста). Увеличения же экспорта можно достичь на базе повышения в ходе ЧМ-2018 узнаваемости бренда «Сделано в России», на основе беспрецедентных по силе эмоций и охвата аудитории во всех странах мира для рекламы», — говорится в документе.

Вместе с тем, эксперты скептически отнеслись к возможности получения прямой выгоды от ЧМ-2018. «Заметим, что почти всегда ожидания непосредственного (прямого) долгосрочного эффекта не оправдываются. Например, после Белой олимпиады 1994 г. в Лиллехаммере порядка 40% городских отелей обанкротилось», — напомнили в Центре развития ВШЭ.

В ближайшие несколько месяцев российская экономика должна оживиться, однако, как указывают эксперты, «основанное на конъюнктурных факторах оживление экономики остается хрупким, и стабильная диверсифицированная динамика инвестиций также пока не сформировалась». Инвестиции в экономику сохраняют «сырьевой крен», а завершение процесса подготовки ЧМ-2018 привело к отрицательной динамике инвестиций в ряде секторов. «По итогам летних месяцев можно ожидать нового оживления товарооборота и платных услуг (в том числе экспорта услуг) благодаря российским и особенно иностранным футбольным фанатам, после чего наступит закономерное охлаждение спроса», — подводят итог авторы исследования.