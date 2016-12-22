Полиция обнаружила бесхозную сумку на Никольской улице в Москве

На Никольской улице в Москве обнаружили бесхозную сумку. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В пресс-службе уточнили, что содержимое сумки не представляет опасности. «Указанный предмет полицейскими сдан в дежурную часть территориального отдела полиции», — добавили в пресс-службе.

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Как сообщил РБК очевидец Родион, сумку нашли возле церковной лавки Заиконоспасского монастыря на Никольской улице. «Полиция сразу оцепила территорию где-то в 11:55 мск. затем пришли кинологи, осмотрели сумку, убедились, что нет взрывчатки и забрали ее», — рассказал очевидец. По его словам, на место происшествия прибыли восемь полицейских, позднее туда подошли еще шесть правоохранителей. Очевидец добавил, что полиция оцепила часть улицы.

«Информация, размещенная в некоторых СМИ о перекрытии Никольской улицы Москвы и проведении спецмероприятий из-за обнаружения подозрительно предмета, не соответствует действительности», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Никольская улица в Москве считается центром притяжения болельщиков, которые прибыли на чемпионат мира по футболу-2018. Власти Москвы 28 июня установили рамки металлодетекторов на Никольской улице.