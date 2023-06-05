Правительство обязало иностранцев согласовывать вылов шримсов-медвежат

В список рыб и морепродуктов, право на добычу которых иностранным инвесторам нужно согласовывать с правкомиссией, вошли 47 видов, включая треску, палтусы, минтай, тихоокеанскую сельдь, разновидности креветок, крабов и моллюсков

Кукумария («морской огурец») (Фото: Natalya Rozhkova / Shutterstock)

Правительство обязало иностранных инвесторов согласовывать права на добычу 47 видов рыбы и морепродуктов, в том числе трески, скумбрии, палтуса, ряда разновидностей креветок с правкомиссией. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Действие документа распространяется на совершение сделок или получение решений, в рамках которых инвестору будет предоставлено право на добычу в размере более 35% от суммарного объема общего допустимого улова этих биоресурсов, разрешенного в конкретном рыбохозяйственном бассейне», — говорится в публикации правительства.

Там считают, что это позволит усилить контроль за иностранными инвестициями в сфере рыболовства «как стратегически значимой отрасли экономики России».

В список попали также пикша, тихоокеанская сельдь, мойва, минтай, дальневосточные камбалы, морской гребешок, осьминоги, различные виды крабов и моллюсков, в том числе устрицы, кукумария («морской огурец»), спизула, шримсы-медвежата и др.

В середине мая в Росрыболовстве заявили, что в прошлом году российская рыбная отрасль, несмотря на рост выручки, столкнулась с заметным снижением прибыли — более 30%.

По предварительным данным за 2022 год, которые озвучило ведомство, оборот предприятий, занимающихся рыболовством, рыбоводством и переработкой водных биоресурсов, суммарно составил 866 млрд руб. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 7% (в 2021 году оборот составлял 808 млрд руб.). Финансовый сальдированный результат (прибыль до уплаты налогов за вычетом убытков. — РБК) в 2022 году составил 158 млрд руб. — годом ранее этот показатель был на уровне 230 млрд руб.

Сокращение прибыли сектора Росрыболовство объяснило двумя основными факторами. Во-первых, это увеличение стоимости производства: расходы на ремонт судов, приобретение запчастей и импортных комплектующих через третьи страны привели к увеличению затрат предприятий. Во-вторых, на фоне западных санкций снизилась прибыль у наиболее рентабельных игроков отрасли — предприятий, которые занимаются добычей краба, чья прибыль ранее была выше средней по отрасли.

После начала специальной военной операции на Украине США ввели запрет на поставки крабов из России. До этого Штаты были одним из ключевых покупателей крабов у российских рыбаков.