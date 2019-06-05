Bloomberg узнал о конфискации Deutsche Bank 20 тонн венесуэльского золота

Слитки Каракас передал немецкому банку в качестве залога по кредиту, который взял в 2016 году. Однако позже Венесуэла пропустила несколько платежей по процентам, и Deutsche Bank решил закрыть кредит досрочно, выяснил Bloomberg

Николас Мадуро (Фото: Miraflores Palace / Reuters)

Венесуэла не выполнила условий соглашения по кредиту на $750 млн, который получила у крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG. В связи с этим кредитор конфисковал 20 тонн золота, которые были предоставлены ему Каракасом в качестве залога, и закрыл кредит. Об этом Bloomberg рассказали два знакомых с ситуацией источника.

Речь идет о кредите, который Венесуэла получила в 2016 году, поясняет агентство. Деньги ей тогда были перечислены наличными. В качестве залога Deutsche Bank Каракас передал 20 тонн золота. Срок выплаты кредита, указывают собеседники Bloomberg, должен был истечь в 2021 году, однако из-за пропущенных платежей по процентам обязательства Венесуэлы перед немецким банком были погашены досрочно.

Представитель Deutsche Bank отказался комментировать ситуацию. Оперативно связаться с пресс-секретарем венесуэльского Центрального банка агентству не удалось.

В это же время, отмечает Bloomberg, сторонники лидера оппозиции Венесуэлы, спикера местной нацассамблеи Хуана Гуаидо попросили Deutsche Bank внести на счет, доступа к которому не будет у действующего президента республики Николаса Мадуро, $120 млн. Такая сумма, полагают соратники Гуаидо, отражает разницу в цене золота с момента его приобретения до нынешнего уровня.