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Экономика ,  
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Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
Причиной снижения прогноза роста с 1,5 до 1,4% стали низкие мировые цены на нефть. В 2018 году рост ВВП России достиг шестилетнего максимума в 2,3% благодаря проведению ЧМ по футболу и строительству энергетических объектов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Прогноз Всемирного банка по росту ВВП в России в 2019 году снизился с 1,5 до 1,4%, сообщается в отчете на сайте организации. Причиной снижения стали низкие мировые цены на нефть, при этом среднесрочный прогноз остается сдержанным.

«Уровень бедности снизился в 2018 году, но цель правительства — сократить его вдвое за шесть лет — потребует мобилизации дополнительных ресурсов и повышения адресности социальных расходов», — говорится в документе.

В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.

«На протяжении большей части 2018 года инфляция потребительских цен ускорилась в результате обесценивания рубля, что побудило Центробанк дважды повысить процентную ставку к концу года. Ужесточение денежно-кредитной политики и повышение налога на добавленную стоимость в начале года способствуют замедлению темпов в 2019 году», — говорится в отчете.

Уровень инфляции в России в 2019 году, согласно прогнозам банка, составит 5,2%, в 2020–2021 годах он понизится до 4%.

Экономика
Всемирный банк снизил прогноз роста экономики в России и в мире

«Ослабление соглашения ОПЕК+ в июне 2018 года обеспечило рост добычи полезных ископаемых и связанных с ними секторов (транспортировки и хранения) во второй половине года. Строительный сектор вырос на 4,7% (по сравнению с сокращением на 1,2% в 2017 году), это обусловлено завершением проектов в энергетическом секторе», — указывается в отчете.

Профицит торгового баланса в 2018 году увеличился примерно до 7% ВВП (с 2,1% ВВП в 2017 году) благодаря повышению цен на сырьевые товары и росту объемов экспорта. Чистый отток капитала вырос до $72,1 млрд (около 4,8% ВВП) и привел к снижению реального эффективного обменного курса на 7,7%. Международные резервы страны на конец 2018 года составили $468,5 млрд. Рост составил $33,7 млрд против $15,4 млрд в 2017 году. Это произошло в основном за счет покупок иностранной валюты.

Среднегодовая инфляция потребительских цен снизилась до 2,9% в 2018 году (с 3,7% в 2017 году). Однако этот показатель растет с июля прошлого года, отражая девальвацию рубля, более слабый урожай, более высокие цены на бензин, предстоящее повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) и сужение разрыва в объеме производства.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Всемирный банк, Прогноз, рост ВВП, российская экономика
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