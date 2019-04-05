Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

Причиной снижения прогноза роста с 1,5 до 1,4% стали низкие мировые цены на нефть. В 2018 году рост ВВП России достиг шестилетнего максимума в 2,3% благодаря проведению ЧМ по футболу и строительству энергетических объектов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Прогноз Всемирного банка по росту ВВП в России в 2019 году снизился с 1,5 до 1,4%, сообщается в отчете на сайте организации. Причиной снижения стали низкие мировые цены на нефть, при этом среднесрочный прогноз остается сдержанным.

«Уровень бедности снизился в 2018 году, но цель правительства — сократить его вдвое за шесть лет — потребует мобилизации дополнительных ресурсов и повышения адресности социальных расходов», — говорится в документе.

В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.

«На протяжении большей части 2018 года инфляция потребительских цен ускорилась в результате обесценивания рубля, что побудило Центробанк дважды повысить процентную ставку к концу года. Ужесточение денежно-кредитной политики и повышение налога на добавленную стоимость в начале года способствуют замедлению темпов в 2019 году», — говорится в отчете.

Уровень инфляции в России в 2019 году, согласно прогнозам банка, составит 5,2%, в 2020–2021 годах он понизится до 4%.