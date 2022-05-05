Минэк создаст ИT-систему по «моделированию» экономического развития

Минэкономики заказало создание единой цифровой платформы «Экономика», которая будет мониторить, моделировать и прогнозировать социально-экономическое развитие страны. Систему стоимостью ₽270 млн должны запустить в 2023 году

Фото: Олег Яковлев / РБК

Министерство экономического развития заказало выполнение работ по созданию государственной информационной системы «Экономика» для анализа и прогнозирования социально-экономического развития, в том числе мониторинга эффективности реализованных субсидий и мер поддержки. Соответствующая закупка размещена на портале госзакупок (приказ министерства о создании системы был обнародован 18 февраля). Стоимость контракта — 269,8 млн руб., заявки на участие в конкурсе принимались до 4 мая.

Пандемия коронавируса привела к ускорению перехода страны на цифровые технологии и онлайн-сервисы, изменив модели оказания услуг и потребительского поведения, отмечается в обосновании актуальности работы. Однако большинство рабочих процессов Минэкономразвития сейчас обслуживаются разрозненными информационными системами, не объединенными в единую цифровую платформу. Дальнейшее развитие отдельных систем приведет к дублированию функционала, а «хаотичная интеграция» на уровне внешнего обмена информацией — к сложностям из-за неочевидных влияний изменений в одной системе на данные в другой, предостерегает министерство. Решить эти проблемы и должна «Экономика», которая унифицирует информационную базу министерства и, как указано в техзадании, «позволит обеспечить перспективное планирование».

В описании проекта говорится, что пользоваться системой смогут сотрудники министерства и других органов власти, а также юрлица и физлица. В ведомстве уточнили, что в ГИС «предусмотрена публичная часть, в которой будут содержаться информационно-аналитические материалы о состоянии отраслей экономики, социально-экономические показатели».

При этом в инфраструктуру ГИС «Экономика» будут переведены действующие подсистемы и системы Минэкономразвития, в том числе официальный сайт ведомства.

Выполнение работы по создание системы подразумевает несколько этапов. Финальный — проведение опытной эксплуатации и приемочных испытаний запланировано на февраль—март 2023 года.

В настоящее время Минэкономразвития уже является оператором таких ГИС, как «Энергоэффективность» (с 2023 году в эту систему предприятия должны будут сдавать углеродную отчетность) и «Капиталовложения». Последняя должна обслуживать соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), однако введение этой ГИС в эксплуатацию было задержано, теперь планируется на лето 2023 года.

Единое информационное пространство

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Как следует из описания, ГИС «Экономика» должна будет включать в себя несколько подсистем с разным функционалом и предназначением. В их числе:

подсистема «Пульс отрасли» для оперативного анализа состояния отраслей экономики, в том числе в разрезе регионов. Такой мониторинг должен помочь в выявлении административных барьеров, препятствующих развитию каждой отрасли, а также оценке существующих мер поддержки;

подсистема «Цифровая библиотека», предназначенная для систематизированного хранения информационно-аналитических материалов, разрабатываемых сотрудниками Минэкономразвития;

подсистема государственной поддержки инновационной деятельности. Подразумевается создание единой информационной среды, где будут собираться и анализироваться данные о технологических предпринимателях, получивших государственную поддержку, а также об эффективности государственной политики в области инновационного развития;

подсистема аналитики и моделирования, предназначенная для многомерного анализа данных, а также сценарного моделирования и прогнозирования.

Между тем в описании предварительного варианта целевой структуры системы, содержащемся в приказе о создании «Экономики», перечислялось больше подсистем. Например, там фигурировали подсистемы «Партнерство для модернизации: Россия — ЕС» и «Портал административной реформы в Российской Федерации». Административную реформу по оптимизации госаппарата правительство начало в 2020 году. В конце марта 2022 года вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что за это время численность чиновников сокращена на 10%.

Актуальность создания системы

Ожидается, что новая система позволит министерству получать доступ к данным других ведомств в автоматическом режиме, в том числе от ФНС, Роспатента, Казначейства. При этом будет исключен обмен информацией между ведомствами «по почте» или «в рабочем порядке», это позволит избежать потери или использования неактуальной информации, пояснили в Минэкономики. Кроме того, создание единой системы позволит существенно сократить расходы в будущем на создание и развитие новых информационных систем, говорится в техзадании.

«ГИС «Экономика» позволит расширить публичный доступ к централизованной информации, консолидируемой в ее периметре, увеличит возможности ее использования федеральными ведомствами и региональными командами для принятия управленческих решений», — пояснил директор департамента цифровой трансформации Минэкономразвития Александр Маслов. Чиновник добавил, что при создании системы будут учтены требования по преимущественному использованию отечественного программного обеспечения.

Ключевой целью создания ГИС «Экономика» является не столько сбор новых данных, сколько упорядочивание в рамках единого пространства ранее собранных и сформированной на их основе аналитики, сказал РБК руководитель направления «Цифровое развитие» ЦСР Александр Малахов. «В первую очередь, это система для повышения эффективности внутренней деятельности, а не для публикации данных для широкого круга лиц», — добавил он.

После начала спецоперации на Украине и введения жестких западных санкций, в России проявилась тенденция к ограничению публичного доступа к экономическим и корпоративным данным. Например, публикацию ежемесячных данных о внешней торговле приостановила ФТС, а ФНС временно изменила порядок общественного доступа к ресурсу бухгалтерской отчетности непубличных компаний. Минфин в конце апреля также разместил проект постановления правительства, которым предлагается создать юридическую базу для закрытия сведения ЕГРЮЛ о компаниях, находящихся под санкционным риском.