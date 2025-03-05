Российским регионам спишут более ₽1 трлн долгов

Правительство утвердило правила списания задолженностей регионов по бюджетным кредитам, их объем превысит 1 трлн руб. и затронет 79 субъектов, заявил Силуанов. Не менее 50% высвободившихся средств направят на проекты ЖКХ

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Российским регионам спишут более 1 трлн руб. задолженностей по бюджетным кредитам, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с членами правительства.

В совещании принимал участие президент России Владимир Путин. «Мы в прошлом году договаривались о списании субъектам до двух третей долгов по бюджетным кредитам при условии направления не менее 50% высвобождающихся средств на проекты в сфере ЖКХ», — напомнил он, уточнив у Силуанова, как реализуется эта инициатива.

«Объем списания таких кредитов составляет более 1 трлн руб. Коснется это 79 субъектов Российской Федерации. Правительство утвердило правила такого списания», — ответил министр.

Соответствующий закон Путин подписал 13 июля 2024 года. По состоянию на 1 июня внутренний госдолг российских субъектов составлял 3,05 трлн руб., из них почти 2,5 трлн руб. — по бюджетным кредитам. Возврат денежных средств планировали перенести с периода 2025–2029 годов на 2030–2039 годы. Правительство должно было определить методику расчетов. Как уточнял глава государства, регионы таким образом ежегодно смогут сохранять 200 млрд руб.