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Российским регионам спишут более ₽1 трлн долгов

Правительство утвердило правила списания задолженностей регионов по бюджетным кредитам, их объем превысит 1 трлн руб. и затронет 79 субъектов, заявил Силуанов. Не менее 50% высвободившихся средств направят на проекты ЖКХ
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Российским регионам спишут более 1 трлн руб. задолженностей по бюджетным кредитам, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с членами правительства.

В совещании принимал участие президент России Владимир Путин. «Мы в прошлом году договаривались о списании субъектам до двух третей долгов по бюджетным кредитам при условии направления не менее 50% высвобождающихся средств на проекты в сфере ЖКХ», — напомнил он, уточнив у Силуанова, как реализуется эта инициатива.

«Объем списания таких кредитов составляет более 1 трлн руб. Коснется это 79 субъектов Российской Федерации. Правительство утвердило правила такого списания», — ответил министр.

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Фото:Сергей Лантаухов / News.ru / Global Look Press

Соответствующий закон Путин подписал 13 июля 2024 года. По состоянию на 1 июня внутренний госдолг российских субъектов составлял 3,05 трлн руб., из них почти 2,5 трлн руб. — по бюджетным кредитам. Возврат денежных средств планировали перенести с периода 2025–2029 годов на 2030–2039 годы. Правительство должно было определить методику расчетов. Как уточнял глава государства, регионы таким образом ежегодно смогут сохранять 200 млрд руб.

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Антон Силуанов фото

Антон Силуанов

политик, экономист, министр финансов России
12 апреля 1963 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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