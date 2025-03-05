Росстат отчитался о номинальном миграционном рекорде с 1995 года

В 2024 году миграционный прирост в России составил 568,5 тыс. человек, сообщил Росстат. Номинально это максимум с 1995 года. Демографы связывают рекорд с изменениями в сборе статистики

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

По итогам 2024 года миграционный прирост в России составил 568,5 тыс. человек — 4,081 млн прибывших минус 3,513 млн выбывших. Это следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь 2024 года. По сравнению с 2023 годом прирост увеличился в 2,8 раза: тогда превышение прибывших над выбывшими составило 203,6 тыс. человек.

В последний раз более значительный миграционный прирост фиксировался в 1995 году — на уровне 599 тыс. человек, следует из статистического ряда, размещенного Росстатом в единой межведомственной информационной системе. Впрочем, длинные ряды данных не вполне сопоставимы ввиду прежде всего перехода Росстата с 2011 года на текущую методологию учета мигрантов, продления сроков временной регистрации иностранных граждан на фоне пандемии в 2021 году, а также недавних изменений в системе сбора статистики — в 2024 году, когда Росстат стал получать данные из МВД в электронном формате на ежедневной основе. В 2011–2023 годах показатель миграционного прироста из-за рубежа в среднем составлял около 230 тыс. человек ежегодно.

Рекордный прирост — полностью заслуга изменения методики передачи данных из МВД в Росстат с августа 2024 года, считает демограф Игорь Ефремов. «Если бы не это, миграционный прирост был бы одним из самых маленьких за десятилетия. Уверен, что в реальности миграционный прирост в прошлом году был в районе 100–150 тыс. человек», — считает он. Только за декабрь положительное сальдо миграции, по данным Росстата, приросло более чем на четверть.

«Начиная с августа 2024 года Росстат совместно с МВД России перешел на электронный формат передачи первичной информации о миграции населения. Это позволило ускорить процесс обработки данных и сократить издержки на бумажные носители, печать, доставку и хранение документов, а также учесть категории мигрантов, ранее не попадавших в статистический учет миграции населения», — поясняли ранее РБК в Росстате.

Статистически заявленный миграционный прирост 2024 года почти полностью (на 95%) компенсировал естественную убыль населения России, которая составила 596,2 тыс. человек. Для сравнения: годом ранее прирост возместил 41% убыли, в 2022 году — 10%. В последний раз чистая миграция целиком восполняла естественную убыль в 2017 году. Чтобы сохранить численность населения на уровне 146 млн человек, Россия должна привлекать в среднем по 390 тыс. мигрантов ежегодно на протяжении 80 лет, оценивали ранее демографы из НИУ ВШЭ.

География миграции

По данным Росстата, основную часть миграционного прироста 2024 года обеспечили мигранты из-за рубежа: положительное сальдо по международной миграции составило 535,7 тыс. человек (против 109,9 тыс. годом ранее). Чаще всего это были граждане стран СНГ — миграционный прирост по этой категории достиг 441 тыс. человек, из них 128 тыс. пришлись на граждан Таджикистана, 107 тыс. — Узбекистана, 105 тыс. — Киргизии. Единственной страной из СНГ, по которой фиксировался отток мигрантов, стала Украина — превышение выбывших над прибывшими в 2024 году составило 26 тыс. человек.

Среди стран дальнего зарубежья наибольший прирост произошел за счет иммигрантов из Китая (плюс 24 тыс. человек против 4 тыс. годом ранее) и Индии (около 16 тыс. человек против 3 тыс.). Чистый приток мигрантов из Северной Кореи в 2024 году оценен Росстатом в 2,6 тыс. человек против почти нулевого сальдо годом ранее, похожая картина наблюдается в отношении Сирии.

Кроме того, с 2023 года Росстат оценивает миграционный обмен между, с одной стороны, Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями и, с другой стороны, остальными регионами России (этот компонент входит в общий миграционный прирост). В норме при неизменности государственных границ сальдо внутренней миграции должно быть равно нулю.

Если по итогам 2023 года миграционный отток из новых субъектов на территорию других регионов России составил 93,7 тыс. человек, то в 2024 году он снизился почти в три раза, до 32,8 тыс. человек. «Снижение оттока может быть обусловлено эффектом высокой базы 2023 года, когда значительная часть убыли была прямо связана с военными действиями, а может быть результатом роста долгосрочных регистраций там, к примеру, приезжих работников из других регионов или стран», — говорит Ефремов.