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Налоги для физических лиц: ваш гид по ключевым вопросам ,  
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Власти определились с автоматическим выявлением налогового резидентства

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Налоги для физических лиц: ваш гид по ключевым вопросам
Данные геолокации напрямую не будут использоваться для автоматического определения налогового резидентства клиентов банков, сообщил Минфин. Но они станут поводом для запроса об обновлении информации о клиенте
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Организации финансового рынка (в том числе банки, страховые компании, брокеры на рынке ценных бумаг) будут обязаны запрашивать у клиентов-россиян информацию, необходимую для корректного определения их налогового резидентства, если организация видит преимущественное использование клиентом каналов дистанционного обслуживания (например, мобильного приложения) с территории иностранных государств. Соответствующий проект постановления правительства разработал Минфин совместно с Росфинмониторингом, Банком России и Федеральной налоговой службой (ФНС), следует из сообщения Министерства финансов.

При этом напрямую данные каналов дистанционного обслуживания (геолокации) не будут являться основанием для автоматического признания/непризнания клиента налоговым резидентом того или иного государства, а станут основанием запросить у клиента обновление информации, подчеркивает Минфин.

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Фото:Gatot Adri / Shutterstock

Использование клиентом каналов дистанционного обслуживания финансовых организаций с территории иностранных государств может свидетельствовать об изменении статуса его налогового резидентства, что указывает на необходимость обновления такой информации, поясняют в ведомстве. «Документ возлагает на организации финансового рынка обязанность запрашивать у клиента информацию, необходимую для определения его налогового резидентства, если выявлено преимущественное использование клиентом каналов дистанционного обслуживания, в том числе мобильного приложения, с территории иностранных государств», — указывают в Минфине.

Под «преимущественным» использованием подразумевается ситуация, когда в течение не менее шести месяцев клиент применяет такие сервисы в более чем 50% случаях. Предложенные изменения позволят финансовым организациям своевременно обновлять информацию о налоговом резидентстве своих клиентов и предоставлять в ФНС более полную и достоверную информацию, рассчитывают в ведомстве.

Согласно постановлению правительства «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий), финансовая организация не вправе полагаться на представленную клиентом информацию о налоговом резидентстве, если у нее есть основания полагать, что она перестала соответствовать действительности в связи с изменением обстоятельств. В таком случае организация обязана повторно запросить у клиента информацию или документы о его налоговом резидентстве. Этим же документом определено, что под «изменением обстоятельств» понимаются любые события, которые приводят к изменению информации в отношении налогового резидентства клиента в связи с изменением текущих или появлением новых признаков принадлежности указанных лиц к иностранному государству.

По действующему законодательству, налоговыми резидентами России признаются физические лица, фактически находящиеся в стране не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, независимо от наличия гражданства или вида на жительство. Таким образом, статус «налоговый резидент» соотносится с количеством дней пребывания на территории России. Как ранее писал РБК, ФНС запланировала создать автоматизированную систему для определения статуса налогового и валютного резидента России для физических лиц в 2025 году — на основе данных о загранпаспортах и пересечении границы.

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