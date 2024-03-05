«Ведомости» узнали, что власти начали прорабатывать повышение НДФЛ

В настоящее время НДФЛ в России составляет 13% для граждан, чей доход менее 5 млн руб. в год, и 15% для тех, чей доход больше. Путин в послании к Федеральному собранию предложил распределить налоговое бремя «более справедливо»

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

В правительстве начали работать над фискальными мерами, которые анонсировал Владимир Путин во время своего послания к Федеральному собранию, сообщили «Ведомостям» близкий к кабмину источник, а также собеседник, знакомый с подготовкой поправок в Налоговый кодекс.

По словам собеседников газеты, Минфин ведет эту работу с конца прошлого года, а предлагаемые изменения можно разбить на несколько групп. Первая касается работы над системой НДФЛ, в частности введения дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. Собеседники газеты уточнили, что, на данный момент нет готового решения, как именно усовершенствовать НДФЛ, однако снижения начальной ставки в 13% среди рассматриваемых вариантов нет. По сути, речь идет о повышении этого сбора, отметили источники, однако конкретную величину не назвали.

Еще один блок изменений — это налоговые льготы, пишут «Ведомости». Как по НДФЛ — их смогут получить граждане с более низкими доходами, — так и по налогу на прибыль — компании смогут претендовать на них в случае, если осуществляют капвложения.

Прогрессивная шкала НДФЛ существовала в России с 1992 до 2001 год. Минимальная ставка при этом составляла 12%, максимальная — 35%. Затем власти ввели плоскую шкалу по этому налогу с общей ставкой в 13%, она действовала в течение 20 лет. В 2021 году по инициативе президента в НДФЛ снова появился элемент прогрессии — для россиян с доходами менее 5 млн руб. в год ставка осталась на прежнем уровне в 13%, а для остальных выросла до 15%.

Путин в послании 29 февраля предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени «в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». Он также предложил «закрыть всяческие лазейки», которые некоторые компании используют для ухода от налогов или занижения платежей. Президент попросил правительство и Госдуму в ближайшее время представить предложения по этому поводу. И в дальнейшем, уже с учетом принятых изменений, предлагаю зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года и обеспечить тем самым стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных, инвестиционных проектов», — заявил тогда Путин.

После выступления президента министр финансов Антон Силуанов сообщил, что законодательные инициативы по поводу дифференциации налогообложения уже прорабатываются. По его словам, предложения будут внесены в правительство в этом году для обсуждения и «проговорены с парламентом». Говоря о корректировке налога на прибыль, министр отметил, что новые принципы будут зафиксированы до 2030 года. На вопрос о возможности изменения НДФЛ он не ответил.