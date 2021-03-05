Росстат раскрыл убыточные отрасли 2020 года

Чистая прибыль средних и крупных компаний России в 2020 году упала на 23,5%, сообщил Росстат. Убытки понесли угольная отрасль и общепит. Сравнимый результат наблюдался во время рецессии 2009 года

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) российских средних и крупных компаний в 2020 году составил 12,42 трлн руб. (в текущих ценах) — падение на 23,5% (или 3,8 трлн руб.) к 2019 году, следует из оперативных данных Росстата, опубликованных 5 марта. Показатель не учитывает малый бизнес и банки и основывается на ежеквартальной бухгалтерской отчетности.

Доля убыточных организаций в 2020 году составила 29,4%, увеличившись на 2,9 п.п. по сравнению с 2019 годом, и они получили совокупный убыток в размере 5,3 трлн руб. — в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Чистая прибыль в экономике в 2020 году составила эквивалент 11,7% ВВП, следует из данных Росстата, что сопоставимо с показателем 2009 года (11,4% ВВП), когда экономика рухнула на 7,8% на фоне мирового финансового кризиса.

Однако бухгалтерские показатели компаний значительно улучшились в четвертом квартале года, когда их сальдированная прибыль составила 5,45 трлн руб., или 44% суммарного годового показателя. В итоге падение корпоративной прибыли за 2020 год оказалось не таким драматичным (например, в 2017 году сальдированный финансовый результат упал сильнее — на 29%).