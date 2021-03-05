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Экономика ,  
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Росстат раскрыл убыточные отрасли 2020 года

Чистая прибыль средних и крупных компаний России в 2020 году упала на 23,5%, сообщил Росстат. Убытки понесли угольная отрасль и общепит. Сравнимый результат наблюдался во время рецессии 2009 года
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) российских средних и крупных компаний в 2020 году составил 12,42 трлн руб. (в текущих ценах) — падение на 23,5% (или 3,8 трлн руб.) к 2019 году, следует из оперативных данных Росстата, опубликованных 5 марта. Показатель не учитывает малый бизнес и банки и основывается на ежеквартальной бухгалтерской отчетности.

Доля убыточных организаций в 2020 году составила 29,4%, увеличившись на 2,9 п.п. по сравнению с 2019 годом, и они получили совокупный убыток в размере 5,3 трлн руб. — в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Чистая прибыль в экономике в 2020 году составила эквивалент 11,7% ВВП, следует из данных Росстата, что сопоставимо с показателем 2009 года (11,4% ВВП), когда экономика рухнула на 7,8% на фоне мирового финансового кризиса.

Однако бухгалтерские показатели компаний значительно улучшились в четвертом квартале года, когда их сальдированная прибыль составила 5,45 трлн руб., или 44% суммарного годового показателя. В итоге падение корпоративной прибыли за 2020 год оказалось не таким драматичным (например, в 2017 году сальдированный финансовый результат упал сильнее — на 29%).

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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

Значительное ухудшение финансовых результатов в 2020 году наблюдалось в деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта (-72,7%), а также в торговле оптовой, кроме оптовой торговли автомобилями и мотоциклами (-69,5%), отмечается в материалах Росстата. А в нескольких отраслях сложился убыток: это добыча угля (-37,6 млрд руб.), распределение газа (-79,2 млрд руб.), производство пара и горячей воды (-135,3 млрд руб.), междугородные и международные пассажирские перевозки по железной дороге (-40,1 млрд руб.) и деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (-56,2 млрд руб.).

В то же время самые высокие темпы роста прибыли показали отрасли сельского хозяйства и рыболовства (+86%), операций с недвижимым имуществом (+72,3%), строительства (53,1%), розничной торговли, кроме торговли автомобилями и мотоциклами (+34,4%).

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Наибольшая доля прибыльных предприятий наблюдается в республиках Алтай, Ингушетии, Дагестан, Чеченской и Удмуртской республиках, отмечает Росстат. В 2019 году РБК уже писал о «кавказском парадоксе» (со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой компании «ФинЭкспертиза»), который заключается в высокой доле прибыльных компаний в Ингушетии, Чечне и Дагестане — при том что убытки небольшого числа организаций очень велики.

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