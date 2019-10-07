Данные о прибыли компаний показали «кавказский парадокс»

Убытки ростовских компаний в первом полугодии превысили 23 млрд руб., а дагестанских — 9,6 млрд. В Ингушетии, Чечне и Дагестане самая крупная доля прибыльных компаний, но их прибыли перекрываются убытками меньшинства

Порт Махачкалы (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Предприятия среднего и крупного бизнеса шести республик Северного Кавказа, а также Ростовской области по итогам первого полугодия 2019 года продемонстрировали убыточность. Таковы результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, с которым ознакомился РБК. Одновременно три северокавказских региона возглавили список субъектов с наибольшей долей прибыльных компаний.

Совокупная прибыль среднего и крупного бизнеса в целом по стране выросла на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8 трлн руб.

FinExpertiza в своем анализе использовала данные Росстата.