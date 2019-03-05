Reuters узнал о планах ЕС расширить черный список офшоров

Власти Евросоюза решили в три раза увеличить черный список офшоров и добавить туда десять государств и территорий, утверждает чиновник ЕС, с которым пообщался Reuters. Среди претендентов — ОАЭ, Оман и Бермудские Острова

Фото: Satish Kumar / Reuters

Члены Евросоюза решили добавить десять государств и территорий в проект нового черного списка офшоров, не принимающих необходимых мер для борьбы с налоговыми преступлениями. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.

Сейчас в перечне пять юрисдикций: Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, а также Американские Виргинские Острова. Если послы Евросоюза согласуют расширение перечня (Reuters отмечает, что это может произойти уже в среду), то список вырастет втрое: в него предлагается добавить в том числе Оман и острова в Тихом океане и Карибском бассейне. Государства ЕС пока обсуждают возможность внесения в список офшоров Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бермудских Островов, утверждает собеседник агентства.

После решения послов ЕС новый список должны официально принять министры финансов стран — членов содружества на встрече 12 марта.

Государства и территории могут быть вычеркнуты из черного списка офшоров, если обязуются провести реформы и изменить правила, способствующие уклонению от уплаты налогов. Тогда эти территории переходят в серый список ЕС. Стандарты, установленные Брюсселем, обязались соблюдать более 60 юрисдикций по всему миру. Большинство из них должны были пересмотреть свои правила в крайнем случае к февралю. Так, например, из списка было вычеркнуто государство Палау. Некоторые, в том числе Бермудские Острова и ОАЭ, не уложились в срок, поэтому сейчас ЕС оценивает их действия.