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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Экономика ,  
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Reuters узнал о планах ЕС расширить черный список офшоров
Власти Евросоюза решили в три раза увеличить черный список офшоров и добавить туда десять государств и территорий, утверждает чиновник ЕС, с которым пообщался Reuters. Среди претендентов — ОАЭ, Оман и Бермудские Острова
Фото: Satish Kumar / Reuters

Члены Евросоюза решили добавить десять государств и территорий в проект нового черного списка офшоров, не принимающих необходимых мер для борьбы с налоговыми преступлениями. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.

Сейчас в перечне пять юрисдикций: Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, а также Американские Виргинские Острова. Если послы Евросоюза согласуют расширение перечня (Reuters отмечает, что это может произойти уже в среду), то список вырастет втрое: в него предлагается добавить в том числе Оман и острова в Тихом океане и Карибском бассейне. Государства ЕС пока обсуждают возможность внесения в список офшоров Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бермудских Островов, утверждает собеседник агентства.

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После решения послов ЕС новый список должны официально принять министры финансов стран — членов содружества на встрече 12 марта.

Государства и территории могут быть вычеркнуты из черного списка офшоров, если обязуются провести реформы и изменить правила, способствующие уклонению от уплаты налогов. Тогда эти территории переходят в серый список ЕС. Стандарты, установленные Брюсселем, обязались соблюдать более 60 юрисдикций по всему миру. Большинство из них должны были пересмотреть свои правила в крайнем случае к февралю. Так, например, из списка было вычеркнуто государство Палау. Некоторые, в том числе Бермудские Острова и ОАЭ, не уложились в срок, поэтому сейчас ЕС оценивает их действия.

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При этом 28 государств, входящих в ЕС, не проходили проверку, однако в адрес некоторых из них звучали обвинения в том, что действия стран могут быть расценены как попытки стать налоговым убежищем. В частности, комитет Европарламента по расследованию финансовых преступлений заявлял, что Люксембург, Бельгия, Кипр, Венгрия, Ирландия, Мальта и Нидерланды «проявляют черты налогового убежища и способствуют агрессивному налоговому планированию».​

Решение расширить перечень было принято после того, как государства ЕС заблокировали введение еще одного черного списка стран — тех, что принимают недостаточно мер для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В этот список предлагалось внести в том числе Саудовскую Аравию и Панаму, указывает Reuters.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Офшоры, уклонение от уплаты налогов
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