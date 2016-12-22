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В Киеве назвали размер требуемой с «Газпрома» переплаты за газ из Европы
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В Киеве назвали размер требуемой с «Газпрома» переплаты за газ из Европы
Экономика, 05 мар, 13:51
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В Киеве назвали размер требуемой с «Газпрома» переплаты за газ из Европы
По словам коммерческого директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко, газ из Европы, купленный после отказа «Газпрома» возобновить поставки, обошелся на треть дороже. Переплату «Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома»
Фото: РИА Новости

«Нафтогаз Украины» потребует от «Газпрома» компенсировать дополнительные расходы, связанные с закупками дополнительных объемов газа у европейских поставщиков, начать которые пришлось после того, как российская компания отказалась возобновить с 1 марта подачу газа для нужд украинских потребителей.

«По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от «Газпрома» (после ее снижения в соответствии с решением Стокгольмского арбитража) на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена «Газпрому» для компенсации», — написал на своей странице в Facebook коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

По его словам, поставлять газ на Украину «Газпром» отказался «коварно», а потому обязан выплатить компенсацию, о чем ему уже направлено официальное предупреждение.

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Витренко особо отметил, что благодаря «сознательности» украинцев, откликнувшихся на призыв властей страны сократить потребление газа за счет снижения температуры в своих домах в разгар аномальных морозов, удалось обойтись без забора газа из транзитного трубопровода.

«Мы вместе показали Европе, что Украина — надежный транзитер, а Россия — ненадежный поставщик газа. Это важно, учитывая то, что Европа должна найти в себе силы отказаться от «Северного Потока-2», — отметил Витренко.

1 марта «Газпром» отказался возобновить поставки газа на Украину, хотя «Нафтогаз Украины» их оплатил. Это решение зампред правления «Газпрома» Александр Медведев объяснил отсутствием одобренного обеими сторонами дополнительного соглашения к ранее подписанному контракту.

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В свою очередь, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев пообещал потребовать от «Газпрома» компенсацию убытков, а президент Украины Петр Порошенко пригрозил наказать «Газпром», заверив, что его действия не вызывают на Украине паники и не могут вернуть страну «в колею патологической зависимости от российского газа».

«Газпром» 2 марта объявил о начале расторжения контрактов на поставку газа украинским потребителям и на транзит через территорию Украины, которые должны были действовать до конца 2019 года.

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Это решение глава «Газпрома» Алексей Миллер объяснил тем, что решение Стокгольмского арбитража, постановившего, что «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу Украины» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору, существенно нарушило интересы российской компании.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: «Нафтогаз Украины» , Украина , Юрий Витренко
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