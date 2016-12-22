В Киеве назвали размер требуемой с «Газпрома» переплаты за газ из Европы

По словам коммерческого директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко, газ из Европы, купленный после отказа «Газпрома» возобновить поставки, обошелся на треть дороже. Переплату «Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома»

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«Нафтогаз Украины» потребует от «Газпрома» компенсировать дополнительные расходы, связанные с закупками дополнительных объемов газа у европейских поставщиков, начать которые пришлось после того, как российская компания отказалась возобновить с 1 марта подачу газа для нужд украинских потребителей.

«По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от «Газпрома» (после ее снижения в соответствии с решением Стокгольмского арбитража) на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена «Газпрому» для компенсации», — написал на своей странице в Facebook коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

По его словам, поставлять газ на Украину «Газпром» отказался «коварно», а потому обязан выплатить компенсацию, о чем ему уже направлено официальное предупреждение.

Витренко особо отметил, что благодаря «сознательности» украинцев, откликнувшихся на призыв властей страны сократить потребление газа за счет снижения температуры в своих домах в разгар аномальных морозов, удалось обойтись без забора газа из транзитного трубопровода.

«Мы вместе показали Европе, что Украина — надежный транзитер, а Россия — ненадежный поставщик газа. Это важно, учитывая то, что Европа должна найти в себе силы отказаться от «Северного Потока-2», — отметил Витренко.

1 марта «Газпром» отказался возобновить поставки газа на Украину, хотя «Нафтогаз Украины» их оплатил. Это решение зампред правления «Газпрома» Александр Медведев объяснил отсутствием одобренного обеими сторонами дополнительного соглашения к ранее подписанному контракту.

В свою очередь, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев пообещал потребовать от «Газпрома» компенсацию убытков, а президент Украины Петр Порошенко пригрозил наказать «Газпром», заверив, что его действия не вызывают на Украине паники и не могут вернуть страну «в колею патологической зависимости от российского газа».

«Газпром» 2 марта объявил о начале расторжения контрактов на поставку газа украинским потребителям и на транзит через территорию Украины, которые должны были действовать до конца 2019 года.

Это решение глава «Газпрома» Алексей Миллер объяснил тем, что решение Стокгольмского арбитража, постановившего, что «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу Украины» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору, существенно нарушило интересы российской компании.