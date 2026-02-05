Аксаков заявил о тенденции снижения курса доллара до 40 рублей

Рубль может укрепиться до 40 руб. за доллар на фоне ослабления американской валюты, заявил депутат Аксаков. Он подчеркнул, что есть такие тенденции. При этом в РСПП считают, что валюта не упадет ниже 90 руб. за доллар

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Курс национальной валюты может укрепиться до 40 руб. за доллар на фоне ослабления американской валюты и изменений в мировой экономике. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в пресс-центре «Парламентской газеты».

«Есть прогнозы, что российский рубль укрепится до 40 руб. за доллар, поскольку американцы довольно активно эмитируют свои денежные знаки и эта эмиссия не остается незамеченной на рынках. Курс доллара снижается», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что лично не уверен, будто доллар действительно опустится до 40 руб., но подчеркнул, что речь идет о наличии соответствующих тенденций.

В качестве одной из причин Аксаков указал на изменения в мировой экономике, которые могут способствовать ослаблению валюты США. По его мнению, доллар постепенно теряет роль ключевой валюты, в том числе из-за того, что страны БРИКС все чаще переходят на национальные валюты. Дополнительную поддержку рублю, по его словам, оказывает сбалансированная финансовая политика Банка России и правительства.

Однако глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил журналистам, что укрепление нацвалюты, вероятно, прекратится до конца текущего года на уровне 90 руб. за доллар. По его словам, потенциал роста национальной валюты практически исчерпан.

«Укрепление рубля к концу года, по крайней мере, не будет иметь место. Дальше ему укрепляться некуда. <...> Многие надеются на ориентир в 90 руб. за доллар, который к концу года может быть», — сказал Шохин (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что укрепление рубля радует и Россия вошла в лидеры по крепости национальной валюты в мире.

С начала 2025 года рубль укрепился по отношению к доллару на 45%, писал Bloomberg. По данным агентства, российская валюта вошла в пятерку самых доходных мировых активов, уступив платине, серебру, палладию и золоту.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что более предсказуемый валютный курс обеспечит низкая инфляция. Руководители крупнейших российских компаний ожидают, что доллар в среднем будет стоить 94 руб. к концу 2026 года, следует из совместного исследования ВТБ и Школы финансов НИУ ВШЭ.