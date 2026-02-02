 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Топ-менеджеры крупнейших компаний спрогнозировали ослабление рубля

Руководители крупнейших российских компаний ожидают, что доллар в среднем будет стоить 94 руб. к концу года, следует из совместного исследования ВТБ и Школы финансов НИУ ВШЭ
ВТБ VTBR ₽78,78 +1,69% Купить
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Топ-менеджеры крупнейших компаний прогнозируют ослабление рубля к концу 2026 года, следует из совместного исследования финансов, устойчивости и корпоративных практик крупного российского бизнеса, организованного ВТБ и Школой финансов НИУ ВШЭ. В нем приняли участие 114 руководителей крупнейших российских компаний из 12 отраслей.

Они ожидают, что доллар в среднем будет стоить 94 руб. к концу года.

Силуанов прокомментировал идею первого зампреда ВТБ про курс рубля
Экономика
Антон Силуанов

75% компаний в этом году планируют заимствования в рублях, считая валютные риски более опасными. Валютные заимствования рассматривают экспортеры с валютной выручкой: нефтегазовая отрасль (78%), металлургия (36%), химия (44%). Однако большинство считают курс рубля плохо прогнозируемым в текущих условиях.

Центральный банк установил с 31 января курс доллара в 75,7 руб., курс евро — в 90,4 руб.

В 2025 году рубль вырос к доллару на 30%. С начала нового года укрепление составило почти 2,5 руб. Под конец прошлого месяца российская валюта обновила трехлетние уровни — ниже 76 руб. впервые с 2023 года курс доллара опустился 23 января.

Основными факторами влияния на валютный курс в 2026 году, по мнению опрошенных РБК аналитиков, в частности, станут баланс экспорта и импорта в условиях санкций и ограничений, продажа валютной выручки экспортерами, валютные операции Минфина и ЦБ на открытом рынке (так, Минфин с 16 января по 5 февраля будет ежедневно продавать валюту и золото в эквиваленте 12,8 млрд руб. в день, Банк России параллельно ежедневно до конца первого полугодия продает валюту на 4,62 млрд руб.), снижение ключевой ставки (на последнем заседании 2025 года Центробанк опустил ставку на 50 б.п., до 16%).

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Елена Чернышова
При участии
Маргарита Мордовина
Бизнес курс рубля ВТБ НИУ ВШЭ
Прямой эфир
