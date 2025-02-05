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Итоги 2024 ,  
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РСПП сообщил о рекордной доле бизнеса с планами повысить цены

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Итоги 2024
В начале 2025 года о планах повысить цены на продукцию заявили 37% компаний — участников опроса РСПП. Это рекордный показатель как минимум за семь лет
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Доля предприятий, считающих необходимым повысить цены на свою продукцию или услуги, выросла по итогам четвертого квартала 2024 года до 37%. Таковы результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), проводимого в рамках мониторинга «Состояние российской экономики и деятельность компаний». Опрос проводился в январе, данные есть у РБК.

Такой высокой доля бизнеса, планирующего повышать цены в качестве меры по повышению эффективности работы, не была как минимум с начала 2018 года — тогда опросы РСПП стали проводиться ежеквартально, ранее они были ежемесячными. Ближе всего к текущему показателю были результаты мониторинга от января 2022 года: тогда повышать цены считали необходимым 36% респондентов.

В январе-сентябре 2024 года повышать цены намеревались лишь около пятой части организаций, показатель менялся «в рамках статистической погрешности», отмечает РСПП. В апреле о таких планах заявляли 19% предприятий, в июле — 16%, в октябре доля подросла до 23%.

Инфляция по итогам 2024 года составила 9,52%. По данным Банка России, ценовые ожидания предприятий увеличились в декабре на фоне роста издержек, а в январе почти не изменились. В январе ЦБ сообщал, что бизнес закладывает в свои модели инфляцию на уровне 10,7% в 2025 году, что вдвое превышает прогнозный показатель Банка России на конец года — 4,5–5%.

Опрос РСПП проводится ежеквартально во всех федеральных округах страны. Выборку составляют все компании — члены РСПП.

Как бизнес планирует повышать эффективность

Самым популярным ответом на вопрос об основных мерах по повышению эффективности работы предприятия стало сокращение расходов. Но доля планирующих урезать издержки снизилась с 70% в июле 2024 года до 58% в январе.

Примерно каждое четвертое предприятие намерено реализовывать программы по внедрению энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий (27%) и проекты по цифровизации производства (26%). Год назад — в первом квартале 2024 года — доли планирующих таким образом повышать эффективность работы были значительно выше — 44% и 42% соответственно.

Среди других планов бизнеса:

  • увеличение выпуска продукции без расширения производства — 21%;
  • сохранение или увеличение объемов инвестиционных программ — 18%;
  • изменение структуры затрат без снижения выпуска и без сокращения объема затрат — 17%.

Кроме того, к концу года до 16% выросла доля тех, кто готов начать требовать аванс со стороны покупателей. В остальные отчетные периоды прошлого года их доля была ниже примерно на 5 процентных пунктов, отмечает РСПП.

Одновременно сократились доли предприятий, которые планируют пересмотреть список поставщиков из-за «новых ограничений» («расползания» вторичных санкций, как уточнили в РСПП) — с 21% в первом квартале до 14% — и разработать программы по замещению импортной продукции (с 17 до 11%). Вместе с тем почти в три раза выросла доля тех, кто намерен сократить объемы инвестиционных программ — с 4 до 11%.

Главные ограничения для бизнеса в 2024 году

К концу 2024 года обострились проблемы бизнеса, связанные с недостатком оборотных средств и с недоступностью заемных средств, свидетельствуют результаты мониторинга. Так, если в первом квартале только 13% респондентов сообщали, что деятельность их компании ограничивает недостаток оборотных средств, то в последующие отчетные периоды оборотных средств не хватало уже примерно четверти организаций, в четвертом квартале их доля составила 26%.

Недоступность заемных средств в первом-третьем кварталах ограничивала деятельность от 11 до 16% компаний, а в конце года показатель вырос до 25%.

Схожая динамика наблюдается и с долей тех, кто называет среди основных ограничений резкий рост цен на отечественную продукцию. Число компаний, которые были обеспокоены высокими темпами инфляции, в конце 2024 года выросло до 22% (с 12% в первом квартале).

В топ-5 ограничений для ведения бизнеса также вошли неплатежи со стороны контрагентов (22% после почти 37% в третьем квартале) и валютная нестабильность — о ней заявили 21%.

В то же время РСПП отмечает некоторое улучшение ситуации с поставками сырья и комплектующих. Если в первом квартале 2024 года о сложностях с поставками заявляли 35% респондентов, то в конце года доля таких ответов уменьшилась до 18%.

Кроме того, результаты мониторинга свидетельствуют о сокращении доли предприятий, так или иначе страдающих от вызванных санкциями ограничений. Так, уменьшилась доля заявивших о:

  • невозможности закупить новое оборудование из-за ограничений импорта — с 29% во втором квартале до 15% в четвертом;
  • невозможности проведения платежей с зарубежными контрагентами — с 28% во втором квартале до 15%;
  • влиянии санкций на деятельность компании — с 20% в первом полугодии 2024 года до 14%.

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РСПП повышение цен проблемы бизнеса санкции ставки по кредитам
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