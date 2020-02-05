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Bloomberg узнал о планах США покинуть одно из соглашений ВТО

Речь идет о соглашении по правительственным закупкам. США могут выйти из договора, если он не будет реформирован в соответствии с американскими интересами, утверждает Bloomberg
Фото: Martial Trezzini / AP

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выхода из соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по правительственным закупкам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, представители администрации рассматривают проект распоряжения, в котором предполагается выход США из соглашения, если оно не будет реформировано в соответствии с американскими интересами.

Как отмечает Bloomberg, соглашение ВТО по правительственным закупкам дает возможность сделать рынок госзакупок страны более доступным для конкуренции со стороны зарубежных компаний, а также увеличить прозрачность в сфере государственных закупок.

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Агентство сообщает, что выход США из соглашения, которое регулирует закупки на сумму $1,7 трлн, приведет к хаосу среди иностранных компаний, претендующих на доступ к американскому рынку правительственных закупок, объем которого составляет $837 млрд. Кроме того, это затруднит переговоры Вашингтона с Великобританией и Европейским союзом о заключении торгового соглашения, а также закроет льготный доступ к тендерам по госзакупкам в США для Японии, Южной Кореи, Британии, Канады, Евросоюза и других участников договора.

По сути, соглашение ВТО по правительственным закупкам регулирует все правила и процедуры, связанные с проведением тендеров при осуществлении государственных закупок. Его цель — обязать правительства использовать коммерческие соображения при закупке товаров и услуг для государственного использования, не проводя различий между иностранными и национальными поставщиками. Присоединяясь к договору, каждая страна самостоятельно определяет на какие товары и услуги будет распространено его действие. Закупки военных ведомств выведены из-под действия соглашения, однако закупки невоенного характера со стороны оборонных министерств включены в договор.

Автор: Михаил Юшков
Теги: ВТО, торговое соглашение
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