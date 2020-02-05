Bloomberg узнал о планах США покинуть одно из соглашений ВТО

Речь идет о соглашении по правительственным закупкам. США могут выйти из договора, если он не будет реформирован в соответствии с американскими интересами, утверждает Bloomberg

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Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выхода из соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по правительственным закупкам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, представители администрации рассматривают проект распоряжения, в котором предполагается выход США из соглашения, если оно не будет реформировано в соответствии с американскими интересами.

Как отмечает Bloomberg, соглашение ВТО по правительственным закупкам дает возможность сделать рынок госзакупок страны более доступным для конкуренции со стороны зарубежных компаний, а также увеличить прозрачность в сфере государственных закупок.

Агентство сообщает, что выход США из соглашения, которое регулирует закупки на сумму $1,7 трлн, приведет к хаосу среди иностранных компаний, претендующих на доступ к американскому рынку правительственных закупок, объем которого составляет $837 млрд. Кроме того, это затруднит переговоры Вашингтона с Великобританией и Европейским союзом о заключении торгового соглашения, а также закроет льготный доступ к тендерам по госзакупкам в США для Японии, Южной Кореи, Британии, Канады, Евросоюза и других участников договора.