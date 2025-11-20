Силуанов назвал главные направления борьбы с теневой экономикой

Одной из важнейших задач в 2026 году станет уменьшение «теневого, серого сектора» в экономике России, заявил министр финансов Антон Силуанов. К числу приоритетов он отнес обеление майнинга и снижение доли наличных денег в обороте

Антон Силуанов (Фото: ФНС России)

В 2026 году одной из важнейших задач станет снижение объемов «теневого, серого сектора» в экономике России, в связи с чем необходимо будет отработать целый ряд мероприятий. Об этом заявил на расширенном заседании коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС) министр финансов Антон Силуанов.

«В первую очередь снижение доли наличных денег в обороте, наш с вами инструмент — ККТ (контрольно-кассовая техника. — РБК), ответственность за использование и неиспользование ККТ, более серьезный мониторинг со стороны тех арендодателей, которые сдают в аренду места для бизнесменов, осуществляющих торговлю», — назвал приоритетные направления работы министр.

Большой задачей для налоговой службы Силуанов назвал также налаживание совместно с таможенным ведомством системы контроля за поставками товаров из стран СНГ и уплатой соответствующих налогов, а также за ценами и номенклатурой этих товаров. «Все то, что сегодня составляет достаточно большую серую зону и возможность ухода от уплаты налогов», — объяснил важность задачи глава Минфина.

К числу приоритетных направлений работы по обелению экономики Силуанов отнес также мероприятия по превращению в «понятную, белую и прозрачную» такой сферы, как майнинг криптовалют.

«Задача — обеспечить не только ведение реестра операторов майнинговой деятельности, но и подготовить законодательные предложения по ответственности за уплату налогов», — пояснил министр.

В октябре Силуанов рассказал о том, что предприниматели и представители бизнеса совместно с банками России обсудили план обеления секторов экономики. Тогда министр говорил о «серых зонах» при проведении расчетов, в том числе с использованием криптовалют, внутри России, лазеек, по которым товары ввозятся в страну без уплаты пошлины или налога на добавленную стоимость, а также отмечал проблемы, возникающие при использовании режима самозанятости.

«Самозанятые имеют более низкие уровни налогообложения <...> и вступают в трудовые отношения для того, чтобы снизить уровень налогообложения», — объяснил он. По словам министра, многие предприниматели этим пользуются.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в сентябре говорил, что правительство готовит дополнительные меры по обелению экономики, так как в текущих условиях эти задачи «поставлены гораздо более остро».