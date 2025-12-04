Совладелец Совкомбанка предложил запретить банкам владеть маркетплейсами

Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский утверждает, что ограничения для банков и маркетплейсов должны быть зеркальными, а спорные практики должны быть устранены как можно быстрее

Сергей Хотимский (Фото: Андрей Махотин / РБК)

Совладелец и первый зампредправления Совкомбанка Сергей Хотимский призвал к симметричным ограничениям для банков и маркетплейсов в части развития экосистем. «Ограничения для банков и маркетплейсов должны быть зеркальными, а данные [спорные — РБК] практики в экосистемах, как банков, так и маркетплейсов, должны быть устранены одновременно и как можно быстрее», — сказал Хотимский РБК.

«Мы за любой вариант, который выберет государство, главное, чтобы выиграл потребитель, то есть у него был выбор и равные низкие цены для всех», — добавил он.

Комментарий Хотимского стал репликой на заявление предправления Вайлдберриз банка Георгия Горшкова. Он подчеркнул, что если банки считают необходимым ориентироваться на зарубежную практику по запрету маркетплейсам иметь свои банки, то стоит соблюсти и вторую часть этого механизма, согласно которой банки не могут иметь свои экосистемы.

Крупнейшие банки и маркетплейсы уже несколько недель спорят о справедливости скидок при оплате через собственные банки цифровых платформ и необходимости их запрета. Банкиры полагают, что надо ограничить скидки на маркетплейсах, которые покупатель получает, оплачивая товары картой банка, аффилированного с площадкой (так называемые зеленые ценники).

18 ноября глава «Сбера» Герман Греф заявил, что рынок маркетплейсов не урегулирован, а скидки на товары на платформах ставят в невыгодное положение конкурентов. Глава Банка России Эльвира Набиуллина поддержала эту мысль в той части, что цена товара не должна зависеть от способа оплаты, а использование собственных банков для продвижения акций и скидок свидетельствует о «не очень правильной конкуренции».

Позднее Греф назвал условия конкуренции на маркетплейсах «торговым рабством». «Хочешь купить, хочешь получить скидку, значит, ты обязан открыть в каком-то банке карту, никого больше к этому не подпускают. Это очевидно абсолютно неравные условия конкуренции, это нерыночные условия, и это должно быть отменено», — подчеркнул он.

20 ноября главы Сбербанка, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили совместное письмо премьер-министру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором призвали власти запретить маркетплейсам инвестировать в скидки.

Центробанк 24 ноября предложил Минэкономразвития запретить продажу продуктов дочерних банков маркетплейсов на их собственных онлайн-платформах и устанавливать разные цены на товары в зависимости от способа оплаты.

Основательница Wildberries Татьяна Ким в ответ направила письмо в адрес Центрального банка, правительства и Федерального собрания, где указала, что инициатива крупнейших банков приведет к ускорению инфляции, а единственная цель предпринимаемых шагов — «циничное уничтожение конкурентов». Она также добавила, что финансовый ресурс крупных банков превышает совокупную прибыль маркетплейсов более чем в 24 раза.

В Ozon и Wildberries настаивают, что предложенный банками полный запрет на инвестиции в скидки и бонусы на маркетплейсах приведет к подорожанию товаров для миллионов россиян. Представитель Wildberries говорит, что в таком случае стоимость вырастет на 15–20%, а в дальнейшем запрет приведет к разгону инфляции и другим долгосрочным негативным последствиям для российской экономики и бизнеса.

Представители маркетплейсов также заявляли о готовности договариваться с банками без вмешательства государства. Ozon расширил свою программу лояльности, предложив скидки по картам других банков на коммерческой основе. Wildberries, Ozon и «Авито» подписали меморандум о добросовестных практиках для саморегулирования, однако «Яндекс» и «Сбер» отказались от участия из-за разногласий по вопросу скидок.