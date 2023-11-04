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Хуснуллин заявил о беспокойстве из-за подорожавших стройматериалов

Хуснуллин: стоимость стройматериалов растет, это беспокоит, ФАС разберется
Рост цен на стройматериалы вызывает беспокойство, в ситуации разберутся ФАС и главы регионов, заявил Хуснуллин. Он считает, что санкции повлияли только на большие стройки, а малые и дорожные работы практически их не заметили
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проработает случаи необоснованного роста цен на стройматериалы, губернаторам направлены просьбы проконтролировать ситуацию, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на выставке «Россия».

«Мы обсудили рост стоимости материалов. Нас это беспокоит. Мы видим, что цемент вырос в очередной раз, что арматура выросла, трубы выросли. Это влияет все на стоимость», — сказал он (цитата по ТАСС).

По данным Хуснуллина, строительная отрасль выросла на 24% за три года, поэтому сказать, что ограничения «нас остановили», нельзя. Он признал, что санкции «по сложным стройкам ударили», но на простые стройки и строительство дорог влияния почти не оказали. Кроме того, санкции имели и положительный эффект — «если бы, например, не было санкций, мы бы, может быть, свое производство не развивали». «Сейчас у нас настолько активно развивается производство своих материалов, компонентов, инженерных систем, потому что все люди понимают, что проще произвести здесь, чем возить откуда-то из-за рубежа с непонятной системой взаиморасчетов», — сказал чиновник.

«У нас проблемы в основном в импортной дорожной технике, которую мы не производим в стране. Но строители — они люди, ко всему привыкшие, они очень быстро адаптировались», — добавил Хуснуллин.

Резкий рост цен на строительные материалы в России начался в конце 2020 года и длился на протяжении почти всего 2021 года. К примеру, в начале 2020-го тонна арматуры стоила 34–35 тыс. руб., спустя год — более 60 тыс. руб. Удорожание продолжилось в 2022 году, из-за чего Минпромторг провел встречу с производителями металла, пытаясь убедить их снизить цены. «Максимум наценка, которую мы можем вам разрешить, — 20%, может быть, 25%. Цены должны быть пересчитаны у всех», — потребовал у бизнеса замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

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Весной 2023-го Минстрой обратился в ФАС из-за роста стоимости арматуры: по оценке ведомства, с февраля арматурная сталь подорожала на 27%. Антимонопольная служба отметила, что в мае рост прекратился. В конце лета Минстрой не исключил, что некоторые стройматериалы могут вырасти в цене из-за колебания курса. «Это и оборудование — то, которое завозится, это и техника, это технологическое оборудование, звук, свет, какие-то виды медицинского оборудования. Конечно, повлияет на стоимость», — сказал министр Ирек Файзуллин, отвечая на вопрос о влиянии валютных колебаний на стоимость строительства.

Спрос на стройматериалы в 2024 году окажется высоким, на некоторые товары возникнет дефицит, необходимо создать их запасы, призвали эксперты всероссийского строительного конгресса «Создание».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Марат Хуснуллин правительство стройматериалы цемент арматура ФАС
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