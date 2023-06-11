ФАС сообщила о небольшом снижении цен на арматуру после жалобы Минстроя

Весной глава Минстроя обратился в ФАС из-за роста стоимости арматуры: по оценке ведомства, с февраля арматурная сталь подорожала на 27%. В антимонопольной службе заявили, что в мае рост цен прекратился

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Рост цен на арматуру, который наблюдался в России с января по апрель, прекратился в мае, сообщили ТАСС в Федеральной антимонопольной службе. Сейчас ведомство зафиксировало «незначительное снижение» стоимости у производителей и металлотрейдеров.

ФАС предупредила участников рынка, что необоснованно повышать цены недопустимо. Ведомство пообещало продолжить следить за ценами на рынках строительных материалов и ситуацией на рынках сырья и металлопродукции.

На рост цен на стройматериалы обратил внимание замглавы Минстроя Сергей Музыченко. Он отмечал, что с середины февраля по апрель арматурная сталь подорожала на 27%, а стальные трубы — на 10%. Глава ведомства Ирек Файзуллин в марте обратился в ФАС, заявив, что Минстрой «не устраивает сегодня рост той цены на металл, на арматуру, который в последние три недели произошел в нашей стране».

При этом со второй половины 2022 года цены на арматуру в России значительно снизились после роста в 2021 году, отмечали в Минпромторге. Повышение цен в начале текущего года ведомство назвало обоснованным и связало с ростом себестоимости производства «из-за сезонного увеличения цен на лом черных металлов, повышения тарифов естественных монополий на электроэнергию и железнодорожные перевозки».

Как отметили в Минпромторге, в себестоимости арматуры, произведенной электрометаллургическими предприятиями, затраты на металлолом составляют 65–75%. Стоимость лома с учетом доставки до металлургических заводов с начала 2023 года выросла на 28,5%, с 19,3 тыс. до 24,8 тыс. руб. за тонну.