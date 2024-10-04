Власти обсудят упрощение уплаты НДФЛ

Власти рассмотрят возможность сделать так, чтобы НДФЛ удерживался налоговым агентом уже с учетом имущественных вычетов. Об этой и других налоговых инициативах на перспективу — в материале РБК

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Власти в ближайшие три года планируют изучить возможность некоторых изменений администрирования налогов физических и юридических лиц. Это следует из приложений к «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов», внесенных в Госдуму в пакете документов к проекту бюджета.

Среди возможных новаций — более широкие возможности для физлиц получать доходы с уже удержанным налогом и реализованным вычетом из налоговой базы; замена некоторых штрафов предупреждениями и пр.

Агентирование по НДФЛ

В документе говорится, что «представляется актуальной проработка вопроса совершенствования механизма налогового агентирования». Речь идет о том, чтобы НДФЛ исчислялся и удерживался налоговым агентом «в большинстве ситуаций с возможностью уменьшения суммы дохода на сумму расходов или предусмотренных имущественных вычетов». Это, по мнению властей, позволит сократить административную нагрузку на физических лиц.

Сейчас НДФЛ для работающих по найму уплачивается автоматически, его удерживают работодатели из заработной платы. Налоговыми агентами по НДФЛ также выступают российские брокеры и банки (по доходам от продажи ценных бумаг, купонам на облигации), компании-плательщики (по доходам от дивидендов). Кроме того, НДФЛ без подачи декларации уплачивают на основе налогового уведомления от ФНС при получении доходов с вкладов и в случаях, когда доходы — из нескольких источников — превышают 5 млн руб. в год (по ставке 15% на размер превышения). Со следующего года прогрессия НДФЛ расширится до пяти ступеней, максимальная ставка составит 22%.

Что касается налоговых вычетов, то за счет доступа ФНС к данным банков и других организаций (медицинских, физкультурно-спортивных, страховых, негосударственных пенсионных фондов) физлица могут получать некоторые вычеты по НДФЛ в упрощенном порядке. В этом случае в «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС поступает предзаполненное заявление на предоставление вычета. В целом налоговая служба планирует в перспективе отказаться от деклараций по НДФЛ, по крайней мере в части основных видов декларируемых в настоящее время доходов, писал ранее РБК.

Увеличение количества ситуаций, когда налоговый агент сможет учитывать вычеты физического лица при выплате ему доходов, поможет сократить административные процедуры по возврату НДФЛ физическими лицами, а также уменьшит объем работы налогового органа, говорит старший налоговый юрист ASB Consulting Group Егор Буракшаев. Например, на данный момент при ликвидации компании и передаче учредителю ее денежных средств и имущества компания обязана удержать НДФЛ с этих средств. При этом такой участник имеет право на имущественный вычет — уменьшение налогооблагаемых доходов на сумму расходов, понесенных при учреждении общества. Чтобы вернуть удержанный компанией налог, физическому лицу придется самостоятельно подать декларацию по форме 3-НДФЛ с указанием налоговых вычетов, отмечает он.

По мнению руководителя налоговой практики адвокатского бюро «Деловой фарватер» Оксаны Родионовой, автоматизировать процесс получения физлицом дохода уже за вычетом налогов будет сложно. «Скорее всего, законодатель обяжет юридические лица, осуществляющие выплаты таких доходов, делать расчеты в качестве налоговых агентов. При этом самому налогоплательщику необходимо будет предоставить агенту данные по затратам, понесенным на приобретение актива, а также причитающиеся вычеты», — предполагает юрист.

Другая возможная новация касается единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России (ЕРН). Закон об этом регистре был принят в 2020 году, до 2025 года он работает в режиме переходного периода. Планируется рассмотреть возможность использования сведений из регистра для учета физических лиц в налоговых органах. Это делается «в целях гармонизации имеющихся у налоговых органов сведений о физических лицах и оптимизации работы государственных органов, связанной с учетом физических лиц в налоговых органах». ФНС является оператором этого регистра.

Как сообщили РБК в пресс-службе ФНС, для использования сведений регистра в целях учета физлиц в налоговых органах требуется внесение соответствующих изменений в Налоговый кодекс. Переход налоговиками на использование данных единого регистра обеспечит поступление в налоговые органы «гармоничных» сведений, уже прошедших перекрестный форматно-логический контроль, отметили в ведомстве. «Использование «эталонных» сведений ЕРН высокого качества позволит усовершенствовать технологии обработки документов, в том числе в электронном виде, что улучшит качество обслуживания налогоплательщиков», — подчеркнули в пресс-службе.

ФНС сможет использовать данные регистра о физическом лице с целью упростить оказание государственных и муниципальных услуг, поясняет руководитель практики департамента налогового структурирования сделок ФБК Legal Эдуард Гюльбасаров. По мнению Буракшаева, единый регистр населения станет единственным эталонным источником сведений о физических лицах, что упростит ФНС регистрацию физлиц в качестве налогоплательщиков, ведение дальнейшего учета при изменении их персональных данных и дальнейшую автоматизацию представления налоговых вычетов (например, на детей).

Предупреждение вместо штрафа

Другой вопрос, которым ФНС планирует заняться в целях снижения налоговой нагрузки на налогоплательщиков, — возможность внедрения в налоговые правоотношения института предупреждения. Предупреждение, как ожидается, будет применяться вместо штрафа за отдельные налоговые правонарушения. Подробностей в «Основных направлениях» не приводится.

Замена штрафа за отдельные налоговые правонарушения предупреждением позволит существенно снизить налоговую нагрузку на добросовестных налогоплательщиков, допустивших незначительные нарушения законодательства о налогах и сборах, «что будет способствовать обеспечению эффективного взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков на основе доверия, предсказуемости и сокращения взаимных издержек», сообщили в пресс-службе ФНС России.

В ведомстве отметили, что в конце 2023 года в территориальные налоговые органы было направлено письмо, в котором «обращено внимание на особенности применения положений статьи 122 Налогового кодекса при предоставлении уточненных налоговых деклараций с учетом законных гарантий прав налогоплательщиков». В письме разъясняются обстоятельства, которые могут считаться смягчающими при предоставлении уточненных налоговых деклараций, увеличивающих налоговые обязательства.

Институт предупреждения в налоговых правоотношениях может быть организован по аналогии с процедурой замены административного штрафа предупреждением, говорит Гюльбасаров. Так, КоАП предполагает возможность заменить административный штраф на предупреждение, если правонарушение совершено впервые, не был причинен вред или имущественный ущерб, напоминает он.

По аналогии предупреждение может применяться и в налоговых правоотношениях, когда проведение действий по взысканию штрафа нецелесообразно, если сумма штрафа небольшая, ущерб бюджету от недоимки незначителен, а само лицо совершило правонарушение впервые, солидарен Буракшаев. Также предупреждение может применяться, если формально правонарушение произошло, но налогоплательщик сам все исправил, например при небольших просрочках в подаче отчетности, не исключает Родионова.

Вместе с тем необходимость введения предупреждения остается неочевидной, подчеркивает Буракшаев. «В Налоговом кодексе есть положения о том, что лицо освобождается от штрафа в случае, если оно подаст уточненную налоговую декларацию и уплатит недоимку с пеней до того, как налоговый орган фактически узнает о совершенном правонарушении, то есть составит акт налоговой проверки», — поясняет он.

Что поставили на паузу

В то же время власти отложили на неопределенный срок вопрос о применении предварительных обеспечительных мер для борьбы со схемами сокрытия недобросовестными плательщиками своего имущества и вывода активов. Минфин и ФНС разрабатывали эту меру с 2021 года, о продолжении такой работы говорил глава налоговой службы Даниил Егоров в интервью РБК в конце 2023 года.

«В связи с тем, что с момента начала налоговой проверки (окончания проведения камеральной налоговой проверки) до вынесения по ее итогам решения проходит достаточно долгий период времени, недобросовестные плательщики успевают скрыть свое имущество, уклоняясь тем самым от уплаты обязательных платежей», — поясняется суть проблемы в «Основных направлениях». В документе отмечается, что для пресечения недобросовестных схем, когда «уклонисты» продают имущество, выводят капитал и банкротятся, уже разработан и широко обсуждается механизм обеспечения залогом неуплаченных обязательных платежей с момента принятия решения о выездной налоговой проверке. Сумма залога, как предполагалось, будет ограничена разницей между совокупной суммой налогов, сборов, страховых взносов, рассчитанных исходя из среднеотраслевой налоговой нагрузки, и суммой уплаченных налогоплательщиком налогов за проверяемый период.

Принятие решения по этому вопросу отложено «в связи с экономическими реалиями 2023–2024 годов, в целях сохранения оптимальной для указанного периода налоговой нагрузки на хозяйствующих субъектов», говорится в документе.

Также власти пролонгируют рассмотрение возможного перехода к налогообложению всех объектов недвижимого имущества организаций исходя из кадастровой стоимости (за исключением объектов отдельных видов: сооружения, воздушные и морские суда и т.п.). О планах перейти на такую систему до 2025 года заявлялось в «Основных направлениях» в 2022 году, а отдельные выступления чиновников Минфина на этот счет звучали и раньше. В актуальном документе на ближайшую трехлетку говорится о «проработке вопросов перехода к налогообложению недвижимости организаций исходя из кадастровой стоимости в отношении всех объектов».

Сейчас компании платят налог на недвижимое имущество исходя из среднегодовой балансовой стоимости объекта — это цена сооружения за вычетом амортизации, отраженная в бухгалтерском учете. Ставка налога устанавливается каждым регионом и не может превышать 2,2%. Есть исключения, по которым налог платится исходя из кадастровой стоимости. Это, к примеру, торговые и бизнес-центры, объекты недвижимого имущества иностранных организаций, общественного питания, бытового обслуживания, жилые помещения, гаражи, машино-места.

По мнению Родионовой, данный вопрос требует долгой технической проработки. Сейчас под налог не подпадает имущество, которое перечислено в п. 4 ст. 374 НК РФ: земельные участки, культурные объекты, ледоколы, космические корабли, а также объекты, включенные в первую и вторую амортизационную группу по Классификатору основных средств (как недолговечное). «Если законодатель планирует все недвижимое имущество облагать по кадастровой стоимости, то нужно подготовить базу и технические возможности для определения кадастровой стоимости всех этих объектов и ее учета с учетом переоценки, а для этого необходимо время», — говорит юрист.

Поскольку кадастровая стоимость, по своей сути, является рыночной оценкой, законодателю может быть необходимо определиться с методами оценки, которые будут применяться в отношении объектов, отсутствующих на свободном рынке, предполагает Родионова.