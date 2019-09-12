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Губернаторы потребовали от Минфина ясности с финансированием нацпроектов
Регионы хотят понимать, сколько получат из федерального бюджета на реализацию национальных целей до 2024 года. Также они просят облегчить им бумажную нагрузку из-за отчетности по нацпроектам
Министерство финансов РФ (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Власти регионов не располагают данными о средствах, которые получат из федерального бюджета на реализацию нацпроектов до 2024 года. Небольшой горизонт планирования осложняет работу, заявил на Московском финансовом форуме губернатор Рязанской области Николай Любимов.

«Транспарентность [финансирования] для нас должна быть более долгосрочной. До нас сейчас доведены лимиты до 2021 года. Но национальные проекты реализуются до 2024 года, и мы не понимаем пока, как и на что нам рассчитывать в отношении этого временного горизонта. Нам необходимо знать эти цифры до 2024 года включительно», — сказал он на посвященной национальным проектам сессии с участием первого замминистра финансов Леонида Горнина.

Губернатора поддержал модератор дискуссии, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

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«Им надо планировать реализацию национальных проектов. Председатель правительства поставил задачу расширения горизонтов планирования, расширить и довести его до шести лет. <...> Регионы имеют горизонт планирования по многим вопросам — один год», — отметил он.

Горнин заверил, что межбюджетные трансферты будут закреплены в бюджете как минимум до 2022 года.

«Горизонт планирования, культура планирования на один год — это недостаточно. Основная задача на предстоящий период, чтобы эффективно выполнить все целевые показатели, — нам просто необходимо в этом бюджетном цикле дать возможность губернаторам в полном объеме увидеть объемы ресурсного обеспечения из федерального центра на весь период до 2022 года», — заявил он.
По словам первого замминистра, Минфин в рамках бюджетного цикла сейчас реализует эти подходы. «Это главнейшая задача для всех федеральных органов власти — в полном объеме осуществить распределение всех межбюджетные трансфертов, не только субсидий».

Губернаторы вправе знать, чтобы не прибегать к корректировкам своих бюджетов внутри финансового года, подвергая рискам деформации сбалансированности бюджет субъекта. Горизонт планирования распределения межбюджетных трансфертов должен быть как минимум зафиксирован на три года», — подчеркнул он.

Вал отчетности

Главы регионов пожаловались также на огромную бумажную нагрузку в связи с отчетностью перед федеральным центром по ходу реализации нацпроектов.

«Прекрасный механизм Минфин запустил — «Электронный бюджет». Отличный механизм, мы настраивались на то, что вся отчетность от нас будет через этот «Электронный бюджет» направляться во все федеральные органы. Но только за 2019 год от всех федеральных ведомств мы получили 431 запрос по нацпроектам и написали отчетность на шести тысячах листах», — рассказал Любимов.

Он выразил пожелание, чтобы механизм Минфина с электронным бюджетным документооборотом был единым и отчетности было в разы меньше. Его поддержал губернатор Новгородской области Андрей Никитин. «У меня в семь раз увеличилась отчетность в связи с национальными проектами», — пожаловался он.

Макаров попросил Минфин «взять на себя защиту регионов от вала отчетности». «Возникает ощущение, что некоторые коллеги хотят закрыть свои обязательства по выполнению нацпроектов отчетами регионов, которые они собирают, чтобы ими благополучно отчитываться», — заметил он.

Всего на национальные проекты до 2024 года предусмотрено 25,7 трлн руб.

Автор: Анна Гальчева
Теги: нацпроекты
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