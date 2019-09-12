Губернаторы потребовали от Минфина ясности с финансированием нацпроектов

Регионы хотят понимать, сколько получат из федерального бюджета на реализацию национальных целей до 2024 года. Также они просят облегчить им бумажную нагрузку из-за отчетности по нацпроектам

Министерство финансов РФ (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Власти регионов не располагают данными о средствах, которые получат из федерального бюджета на реализацию нацпроектов до 2024 года. Небольшой горизонт планирования осложняет работу, заявил на Московском финансовом форуме губернатор Рязанской области Николай Любимов.

«Транспарентность [финансирования] для нас должна быть более долгосрочной. До нас сейчас доведены лимиты до 2021 года. Но национальные проекты реализуются до 2024 года, и мы не понимаем пока, как и на что нам рассчитывать в отношении этого временного горизонта. Нам необходимо знать эти цифры до 2024 года включительно», — сказал он на посвященной национальным проектам сессии с участием первого замминистра финансов Леонида Горнина.

Губернатора поддержал модератор дискуссии, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Им надо планировать реализацию национальных проектов. Председатель правительства поставил задачу расширения горизонтов планирования, расширить и довести его до шести лет. <...> Регионы имеют горизонт планирования по многим вопросам — один год», — отметил он.