Власти Якутии решили построить первый в мире аквапарк на вечной мерзлоте
Власти Якутии запланировали строительство первого в мире аквапарка на вечной мерзлоте, рассказал министр экономики Республики Саха (Якутия) Петр Попов на сессии «Дальневосточная концессия — новые вызовы» Восточного экономического форума (ВЭФ), передает корреспондент РБК.
«Третий проект (планируемый к реализации по механизму дальневосточной концессии. — РБК) — это расширение центрального парка города Якутска. Данный проект предусматривает создание семейного развлекательного комплекса и строительство первого в мире в Арктике, на вечной мерзлоте, аквапарка, который будет работать круглый год», — рассказал министр.
Как уточнил Попов РБК, стоимость проекта составляет 7 млрд руб. По его словам, вся территория парка будет реконструирована и расширена. Название для аквапарка и комплекса власти пока не придумали, сказал он.
«Концепция пока только разрабатывается. Этот проект будет реализован совместно с ВЭБ.РФ, на их льготное финансирование будем заявляться. По финансовой модели надо будет серьезно проработать парк, чтобы максимально снять нагрузку с бюджета республики и с муниципального бюджета Якутска», сообщил министр.
Финансовое структурирование проекта и подача заявки на правкомиссию Минвостокразвития планируется в 2024 году.
Якутск — самый крупный город, расположенный в зоне вечной мерзлоты. Площадь его территории составляет 122 кв. км, численность населения — 367,7 тыс. человек, среднегодовая температура воздуха — минус 8,8 градуса по Цельсию.
ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его главная тема в этом году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В мероприятии принимают участие представители 62 стран.
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