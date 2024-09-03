Глава Якутии призвал не стесняться ездить учиться «у противников»

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал об отправке на учебу в США команды, которая развивает в регионе креативные индустрии. По его мнению, не надо стесняться «учиться делать лучше», в том числе у недружественных стран

Глава Якутии Айсен Николаев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал об обучении некоторых своих сотрудников в Бостоне и Массачусетском технологическом университете. Такое заявление он сделал, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Команду, которая развивает креативные индустрии, я отправлял в Массачусетский технологический институт, в Бостоне они учились, — рассказал Николаев. — «Бостонская восьмерка» я их называю. Я всегда говорил: не надо стесняться ездить учиться, в том числе у наших противников, если вы сами еще не научились делать это лучше. Надо учиться и дальше делать уже лучше».

Якутское независимое кино в последние годы активно появляется на международных кинофестивалях и отличается высокими кассовыми сборами. Так, фильм «Пугало» стал первой якутской картиной, представленной в конкурсной программе фестиваля «Кинотавр». А в 2022 году фильм «Нуучча» вошел в лонг-лист номинантов премии «Оскар». Всего в регионе действуют несколько десяткой региональных кинокомпаний, а по объему кинопроизводства регион занимает третье место после Москвы и Петербурга. В Якутии существует собственный закон, регламентирующий региональные меры поддержки кинематографа.

«Мы понимаем, что уже сделали кино уже как явление и для российского, и для мирового кинематографа, — акцентирует внимание Николаев. — Но теперь мы хотим сделать киноиндутстрию. Чтобы у нас кино превратилось из отрасли искусства в индустрию».

Говоря о будущем креативных индустрий в регионах и инвестициях в искусство, Николаев отметил, что выступает против госфинансирования в этих областях. Власти, по мнению главы Якутии, могут выдавать гранты на специальное тематические или идеологическое кино. «Но если мы будем творческие индустрии подсаживать на бюджетную иглу, ничего хорошего не получится, — считает Николаев. — Я считаю, что наша задача — это создание инфраструктуры — раз. И второе — это образование. мы должны вкладываться в образование, в подготовку кадров».