Орешкин описал пользу езды на такси словами «много узнал про губернатора»

Замглавы администрации президента воспользовался услугами такси эконом-класса и «много узнал про губернатора, его жену, сыновей», а также как не развивается город. Он призвал чиновников «собраться и все достроить»

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Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), вызвал такси эконом-класса и «много узнал про то, как город не развивается». Об этом он рассказал на сессии ВЭФ, посвященной мастер-планам развития Дальнего Востока.

«Меня, слава богу, не узнают. С таксистом можно очень хорошо поговорить. Я много узнал про губернатора, чем занимается его жена, сыновья, про то, как город не развивается, все, что не сделано и так далее», — сказал Орешкин.

Он призвал чиновников «собраться и все достроить», чтобы таксисты «каждый раз находили, что новое можно покритиковать» и «чтобы каждый раз объект для критики был новый». «Поэтому будем вместе все делать, исправляться», — заключил замглавы администрации президента.

ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Его главная тема в этом году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В мероприятии примут участие представители 62 стран.

4 и 5 сентября форум посетит президент России Владимир Путин. Он прибыл во Владивосток накануне своего выступления. Как уточняли в Кремле, дальневосточные регионы являются «очень важными для России», и власти принимают «эффективные меры» для прекращения оттока населения оттуда в европейскую часть страны.