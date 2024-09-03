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ВЭФ-2024 ,  
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Во Владивостоке начался Восточный экономический форум. Видео

Во Владивостоке начался Восточный экономический форум
Сюжет
ВЭФ-2024

Во Владивостоке начался Восточный экономический форум. Видео
Video

Во Владивостоке 3 сентября стартовал Восточный экономический форум (ВЭФ). Главная его тема в этом году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, участие в форуме примут более 6 тыс. гостей из 76 стран, главы 650 российских и 44 иностранных компаний. На форуме ожидаются выступления премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и заместителя председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэна. Что показывают участникам ВЭФ на стендах — на видео РБК. 

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Политика
Владимир Путин

Теги
ВЭФ Владивосток форум Дальний Восток
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