Во Владивостоке начался Восточный экономический форум. Видео

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Во Владивостоке 3 сентября стартовал Восточный экономический форум (ВЭФ). Главная его тема в этом году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, участие в форуме примут более 6 тыс. гостей из 76 стран, главы 650 российских и 44 иностранных компаний. На форуме ожидаются выступления премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и заместителя председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэна. Что показывают участникам ВЭФ на стендах — на видео РБК.