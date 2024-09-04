Власти обсудят институт бизнес-омбудсмена

Власти обсудят вопрос функционирования института бизнес-омбудсмена, узнал РБК. Совещание у замглавы администрации президента Максима Орешкина пройдет 9 сентября. Бизнес по-прежнему предлагает кандидатуру Элины Сидоренко

Элина Сидоренко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Власти запланировали совещание о перспективах функционирования должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в России — встречу с бизнесом по этому вопросу проведет замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом РБК сообщили два знакомых с этими планами источника в кулуарах Восточного экономического форума. По их словам, мероприятие запланировано на 9 сентября.

РБК направил запросы в приемную Орешкина и крупнейшие деловые объединения. Глава «Опоры России» Александр Калинин подтвердил РБК, что совещание запланировано, но отметил, что оно носит концептуальный характер и говорить о деталях преждевременно.

Ранее должность бизнес-омбудсмена занимал Борис Титов, но его полномочия истекли летом 2022 года, с тех пор эту позицию никто не занимал. «Должность есть, закон есть («Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации». — РБК), человека нет», — охарактеризовал сложившуюся ситуацию один из источников РБК. В июне 2024 года Титов был назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

По словам источников РБК, на совещании у Орешкина будет обсуждаться формат работы бизнес-омбудсмена на федеральном уровне и целесообразность сохранения этой должности в принципе. «Тем более что сегодня почти в каждом субъекте есть региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей, который находится на финансовом обеспечении губернаторов», — указал один из собеседников РБК. Он допустил, что итогом встречи может быть переформатирование должности федерального бизнес-омбудсмена. В частности, ранее РСПП предлагал вместо позиции бизнес-омбудсмена создать национальный координационный центр по защите прав предпринимателей.

Пока три бизнес-объединения — РСПП, «Опора России» и Торгово-промышленная палата — выступают за выдвижение на пост бизнес-омбудсмена кандидатуры Элины Сидоренко, которая в данный момент возглавляет АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» («ЗаБизнес.РФ»), сообщили оба источника РБК. По словам одного из них, Сидоренко не только обладает правовым образованием, но и имеет конструктивные взаимоотношения с силовыми ведомствами.

Представители бизнеса предлагают кандидатуру Сидоренко не в первый раз: как писал РБК, в сентябре 2022 года глава РСПП Александр Шохин обращался к руководителю администрации президента Антону Вайно с просьбой искоренить «правовую неопределенность», возникшую с истечением полномочий Титова и назначить на его место Сидоренко. Летом 2024 года союз направил в администрацию президента похожее письмо с предложением возобновить консультации с бизнесом по этому вопросу, знает источник РБК в РСПП. Со стороны властей по кандидатуре Сидоренко обратной связи не было, говорит другой знакомый с обсуждениями источник РБК.

В то же время «Деловая Россия» лоббирует другого кандидата — руководителя экспертного центра этого бизнес-объединения по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерину Авдееву, указал один из источников РБК.