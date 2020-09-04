СМИ узнали о планах кабмина запретить снижение прожиточного минимума

Российское правительство намерено ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на два источника, близких к кабинету министров.

«По замыслу правительства в ближайшее время субъектам Федерации запретят снижать свой региональный прожиточный минимум — даже если потребительская корзина подешевеет», — говорится в публикации.

Как отмечает газета, эта инициатива обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, По словам собеседников издания, соответствующие поправки будут внесены в законопроект об определении величины прожиточного минимума. Запрет будет действовать в том случае, если по расчетам размер нового минимума окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.

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