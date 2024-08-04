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Ливия ограничила добычу нефти на крупнейшем месторождении

После ограничения добычи на крупнейшем ливийском месторождении Шарара показатель упал на 30 тыс. барр./сутки до 230 тыс. барр./сутки по состоянию на вечер 3 августа
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Ливия начала частичную остановку добычи на своем крупнейшем нефтяном месторождении Шарара, сообщил Bloomberg со ссылкой на три источника, непосредственно знакомых с ходом работ.

Добыча там упала на 30 тыс. барр./сутки, до 230 тыс. барр./сутки по состоянию на вечер 3 августа, после того как операторы получили приказы на сокращение добычи. Месторождение является совместным предприятием государственной нефтяной компании National Oil, французской Total, испанской Repsol, австрийской OMV и норвежской Equinor.

Месторождение Шарара было открыто в 1980 году. Оно расположено в бассейне Марзук, в пустыне Сахара на юго-западе Ливии, в 700 км от города Триполи. Объем его подтвержденных запасов составляет 3 млрд барр. Плановая мощность добычи составляет 300 тыс. барр./сутки.

Нефть из месторождения по магистральному нефтепроводу направляется на экспортный нефтетерминал и нефтеперерабатывающий завод, которые расположены в Эз-Завии на побережье Средиземного моря, примерно в 45 км к западу от Триполи.

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Политика
Фото:Katja Buchholz / Getty Images

На добычу нефти в Ливии часто влияет политический конфликт, когда вооруженные группы или протестующие периодически закрывают энергетические объекты, выдвигая свои требования, пишет Bloomberg. Ранее Reuters сообщил со ссылкой на два источника, которые работают инженерами, что местные протестующие частично перекрыли месторождение Шарара.

Ливия обладает крупнейшими в Африке запасами нефти, на начало 2020 года объем доказанных запасов сырой нефти оценивался в 48,4 млрд барр. Страна входит в ОПЕК, но не участвует в текущих соглашениях ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. По данным ОПЕК, добыча нефти в Ливии в июне составляла 1,2 млн барр./сутки, что выше, чем в апреле и мае.

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Георгий Смирнов
Ливия добыча нефти нефтяные месторождения
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