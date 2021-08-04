Мишустин разрешил ФНС увеличить число заместителей и управлений

Численность сотрудников ФНС останется прежней. Структуру службы расширяют из-за роста возложенных на нее обязанностей

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Правительство разрешило Федеральной налоговой службе (ФНС) иметь 12 заместителей и до 36 управлений в центральном аппарате. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.

«Разрешить Федеральной налоговой службе иметь 12 заместителей руководителя, а также в структуре центрального аппарата до 36 управлений по основным направлениям деятельности службы», — говорится в документе.

При этом численность работников центрального аппарата ФНС должна остаться в рамках предельного количества, установленного властями. Дополнительные средства из бюджета на укрупнение выделены не будут.

Сейчас у главы ФНС Даниила Егорова есть девять заместителей. В центральном аппарате 26 управлений.