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Экономика ,  
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Мишустин разрешил ФНС увеличить число заместителей и управлений

Численность сотрудников ФНС останется прежней. Структуру службы расширяют из-за роста возложенных на нее обязанностей
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство разрешило Федеральной налоговой службе (ФНС) иметь 12 заместителей и до 36 управлений в центральном аппарате. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.

«Разрешить Федеральной налоговой службе иметь 12 заместителей руководителя, а также в структуре центрального аппарата до 36 управлений по основным направлениям деятельности службы», — говорится в документе.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

При этом численность работников центрального аппарата ФНС должна остаться в рамках предельного количества, установленного властями. Дополнительные средства из бюджета на укрупнение выделены не будут.

Сейчас у главы ФНС Даниила Егорова есть девять заместителей. В центральном аппарате 26 управлений.

Налоговая служба пояснила «Коммерсанту», что изменения связаны с расширением функционала ФНС. Сейчас служба «разрабатывает новые подходы и решения поставленных государством задач», увеличивает виды услуг для граждан, бизнеса и госорганов. «На ФНС России возложены и продолжают возлагаться функции, которые не относятся напрямую к налогообложению: по разностороннему анализу данных, их хранению и защите, а также созданию на их основе новых технологических решений», — отметила служба.

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В частности, ФНС использовала дополнительные сервисы во время пандемии коронавируса. Так, семьи с детьми для получения госпомощи могли подать необходимые документы онлайн, через систему ЕГР ЗАГС. Кроме того, данные системы ККТ помогли правительству выявить наиболее пострадавшие отрасли экономики и принять меры поддержки бизнеса.

Мишустин утвердил параметры массовых сокращений в госаппарате
Общество
Михаил Мишустин

Собеседник «Коммерсанта» из ФНС предположил, что структурные изменения не приведут к увеличению количества сотрудников. «По сути, у нас уже сейчас отделы работают как управления. К росту числа персонала это не приведет. Как и было предписано постановлением правительства, численность сотрудников налоговых органов сократилась на 10%», — отметил он.

В январе Мишустин утвердил параметры массовых сокращений в госаппарате. В целом численность центрального аппарата исполнительной власти была сокращена на 5%, а территориальных органов — на 10%. Упразднена 741 должность, в том числе 36 заместителей руководителей, а также 74 структурных подразделения. Реформу проводили в основном за счет вакантных должностей.

Автор
Анна Громова Анна Громова
ФНС Михаил Мишустин постановление
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