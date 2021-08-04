Мишустин разрешил ФНС увеличить число заместителей и управлений
Правительство разрешило Федеральной налоговой службе (ФНС) иметь 12 заместителей и до 36 управлений в центральном аппарате. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.
«Разрешить Федеральной налоговой службе иметь 12 заместителей руководителя, а также в структуре центрального аппарата до 36 управлений по основным направлениям деятельности службы», — говорится в документе.
При этом численность работников центрального аппарата ФНС должна остаться в рамках предельного количества, установленного властями. Дополнительные средства из бюджета на укрупнение выделены не будут.
Сейчас у главы ФНС Даниила Егорова есть девять заместителей. В центральном аппарате 26 управлений.