Мишустин заявил о необходимости перехода к опережающей модели экономики

Чтобы Россия могла вернуть себе внутренний рынок и наращивать высокотехнологичный экспорт, нужны новые инструменты поддержки, в том числе стимулы для развития промышленной инфраструктуры и межотраслевой кооперации, заявил Мишустин

Михаил Мишустин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Экономика России должна переходить от догоняющей модели развития к опережающей, заявил на международной выставке «Иннопром» премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Только так мы вернем себе внутренний рынок и сможем интенсивно наращивать высокотехнологичный экспорт», — подчеркнул премьер.

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Для этого, по его словам, нужные «новые общесистемные инструменты поддержки, в том числе серьезные стимулы для развития промышленной инфраструктуры и межотраслевой кооперации». Для этого правительство, в частности, должно в скором времени представить обновленную модель промышленных кластеров, отметил Мишустин.

Компании, которые смогут наладить производство продукции из списка критического импорта, получат дополнительные преференции, добавил он. «Это доступ к долгосрочному финансированию, что самое важное, а также налоговые льготы, гарантии сбыта продукции», — сказал премьер.

Он отметил, что сложные вызовы стоят практически перед всеми отраслями экономики.

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В середине июня первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал три возможных сценария трансформации российской экономики. Первый и, по его мнению, наименее вероятный — это мобилизационная экономика, которая будет означать «страдания миллионов людей». Второй сценарий — путь реформ, который включает еще и «изменение соотношений между разными социальными группами и разными группами элит», что часто «убивает реформы».

Третий же и, как считает Белоусов, наиболее вероятный путь — это сценарий ситуационного реагирования. «Для нас он очень привычный: какие-то проблемы нарастают, мы понимаем на горизонте двух-трех-пяти лет, что «что-то идет не так», и мы вот в этом «что-то не так» начинаем что-то менять», — пояснил он. По словам вице-премьера, этот сценарий отличается от второго: изменения есть, но это не реформы. «Происходит подстраивание, и система двигается. Может, это не очень эффективный путь, но зато в социальном плане он самый безопасный, потому что он позволяет все время выдерживать баланс», — считает Белоусов.