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Эксперты назвали ключевой способ достижения цели майского указа
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Эксперты назвали ключевой способ достижения цели майского указа
Экономика, 16:32
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Эксперты назвали ключевой способ достижения цели майского указа
Одним из ключевых способов достижения темпов роста ВВП согласно майскому указу президента Владимира Путина являются инновации. Их вклад в экономику к 2025 году должен составить 3–6 трлн руб. в год, считают в McKinsey
Владимир Путин (Фото: Павел Головкин / AP)

Ставка на инновации — возможно, единственный способ возвращения российской экономики на путь опережающего развития, следует из текста исследования «Инновации в России — неисчерпаемый источник роста», которое подготовила международная консалтинговая компания McKinsey (есть у РБК).

Одна из задач, поставленных президентом в рамках майского указа, — повысить темпы роста ВВП до 3,5–4% ВВП в год, что выше среднемировых. По мнению экспертов из McKinsey, достижение столь амбициозных целей возможно только за счет внедрения инноваций, так как другие факторы не обладают значительным потенциалом. Впрочем, и сам президент говорил, что ближайшие годы станут для России «решающими» в том, чтобы воспользоваться «колоссальными возможностями технологической революции».

«С 2010 года вклад фактора производительности, или инноваций, оказывал значимое влияние на рост ВВП — в период с 2010 по 2014 год он обеспечивал 1,1% ежегодного прироста ВВП страны», — пишут авторы исследования. По их мнению, для достижения цели увеличить ВВП на душу населения к 2025 году в полтора раза вклад инноваций должен приносить более 4% ежегодного прироста ВВП, или 3–6 трлн руб. в год.

В прошлом году объем инвестиций в России вырос на 3,7%. Минэкономразвития в своем прогнозе закладывает рост инвестиций на уровне 4,7–5,7% в 2018–2020 годах (а в целевом сценарии — 5,7–8,6%). «Гипотезы, лежащие в основе этих сценариев, коррелируют с глобальными трендами, отражающими, с одной стороны, старение населения и падение численности трудовых ресурсов, а с другой — повышение доступности финансирования и стремительное развитие инноваций, увеличивающих производительность», — считают в McKinsey.

Компания отмечает, что роль одного из драйверов ВВП — численности трудоспособного населения — в последние годы стремительно снижается, и при неизменности пенсионного возраста эта тенденция продолжится. Эти данные подтверждают и в Росстате. Согласно демографическому прогнозу службы, без пенсионной реформы убыль трудоспособного населения составит 3,2 млн человек к 2036-му по сравнению с 2018 годом. Сейчас госстатистика оценивает трудоспособное население России в 82,3 млн человек.

При этом, следует из исследования, по уровню безработицы Россия сопоставима с развитыми странами: 5,1% в России, например, против 4,4% в Великобритании в 2017 году. Таким образом, сложившаяся ситуация в целом коррелирует с трендом на старение населения во всем мире, а значит, этот фактор не предполагает значительного вклада в рост ВВП, считают в McKinsey.

Авторы исследования считают, что драйвером роста ВВП может стать повышение производительности за счет инноваций, и в этом плане у России потенциал роста есть в разных секторах экономики. ​Так, наибольшим потенциалом Россия обладает в области научных исследований и разработок, говорится в докладе. В этой сфере российская производительность составляет лишь 21% от соответствующего показателя США.

Самый низкий потенциал роста производительности труда в России — в сфере добычи полезных ископаемых: здесь производительность России составляет 75% от уровня Австралии, лидирующей по этому показателю среди рассматриваемых стран.

Автор: Екатерина Копалкина.
Теги: инновации , ВВП России , указ президента
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