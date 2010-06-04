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НОВАТЭК будет экспортировать газ с помощью Газпрома
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НОВАТЭК будет экспортировать газ с помощью Газпрома
Экономика, 04 июн 2010, 15:27
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НОВАТЭК будет экспортировать газ с помощью Газпрома
Крупнейшая частная газовая компания России ОАО "НОВАТЭК" планирует начать поставки газа на экспорт. Соответствующий договор компании с ОАО "Газпром" предлагается одобрить акционерам газового монополиста, говорится в материалах к общему собранию акционеров Газпрома, намеченному на 25 июня 2010г.

В соответствии с договором, Газпром обязуется от имени НОВАТЭКа по его поручению декларировать природный газ, перемещаемый через таможенную границу РФ трубопроводным транспортом.

При этом НОВАТЭК обязуется оплачивать услуги Газпрома в размере не более 1,58 руб. за 1 тыс. куб. м природного газа, а также налог на добавленную стоимость исходя из месячного объема поставок газа на общую сумму не более 42,7 млн руб.

По российскому законодательству ОАО "Газпром" является единственным экспортером российского газа. Компании принадлежит Единая система газоснабжения России, что ранее создавало трудности для реализации добытого газа независимыми производителями, на которых приходится около 16% газовой добычи.

Последние жаловались на то, что монополист заставляет их продавать газ по низкой цене - в разы меньше той, по которой идут экспортные поставки.

В настоящее время вопросы доступа независимых организаций к ГТС Газпрома регулируются федеральным законом о газоснабжении в РФ и положением об обеспечении доступа независимых организаций к ГТС ОАО "Газпром". По ним собственники систем газоснабжения обязаны обеспечить недискриминационный доступ любым организациям, осуществляющим деятельность на территории РФ, к свободным мощностям газотранспортных и газораспределительных сетей.

Однако Газпром предоставляет доступ независимым производителям к ГТС только при наличии свободных мощностей на предполагаемый период поставки газа. В настоящее время Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ по поручению вице-премьера РФ Игоря Сечина дорабатывает проект по доступу к газотранспортной системе

Теги: НОВАТЭК , ОАО "Газпром" , природный газ
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