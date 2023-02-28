Счетная палата оценила влияние налоговых проверок на выручку бизнеса

Выездные налоговые проверки влияют на выручку бизнеса, установила Счетная палата. В среднем эффект негативный, лишь для крупного бизнеса это не так. Сейчас проверки охватывают одного налогоплательщика из 1000, указывает ФНС

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Счетная палата сравнила финансовые результаты компаний, которые подвергались выездным налоговым проверкам в последние годы, и аналогичных организаций, в отношении которых контрольных мероприятий не проводилось. По подсчетам аудиторов, в среднем выручка проверяемых фирм оказывалась ниже, чем выручка непроверяемых. Это следует из отчета о результатах «Анализа организации и осуществления выездных налоговых проверок, взыскания доначисленных сумм в 2019—2021 годах и истекшем периоде 2022 года», с которым ознакомился РБК.

Аудиторы также указали на увеличение доли безрезультативных проверок (завершившихся без доначислений) с 4,8% в 2019 году до 5,4% в 2021 году.

Как проверки повлияли на выручку

В ходе анализа Счетная палата отобрала фирмы, для которых справки по результатам выездной проверки были сделаны в 2019 году, а сами мероприятия шли в 2018—2019 годах. Для каждой из них была подобрана одна компания, аналогичная по характеристикам, в отношении которой проверки не проводились. В результате аудиторы зафиксировали «существенное изменение» разницы в показателях (выручки, доходов, налогов) между двумя видами организаций до и после проведения контрольных мероприятий, следует из отчета.

Если в 2017 году, когда проверки еще не начались, показатели выручки группы компаний с проверками существенно превосходили показатели компаний без проверок (в среднем на 13,4%), то уже с 2018 года наблюдается резкий разворот этого значения (до минус 12,5%). К 2021 году разрыв увеличивается до минус 15%, что говорит о превышении выручки компаний, не затронутых контрольными мероприятиями, над выручкой проверенных организаций, следует из данных Счетной палаты.

Величина влияния проверок на показатели деятельности различна в зависимости от размеров организаций и их принадлежности к отрасли экономики, отмечают аудиторы. Сильнее всего тенденция проявляется для микробизнеса, следует из материалов Счетной палаты: в 2021 году разница в выручке между проверяемыми и непроверяемыми компаниями превысила 33% в пользу последних. В период 2018-2020 годов этот показатель был несколько ниже: в диапазоне 21-26%, указывают аудиторы.

Оборот малых фирм, прошедших через выездную налоговую проверку, в 2018 году стал ниже на 10%, чем у непроверявшихся, но к 2021 году разрыв сократился до 3%. Тенденция к снижению разницы наблюдалась и у средних компаний — если в 2018 году выручка прошедших проверку на 5% была меньше, чем у непроверявшихся, то спустя три года она сократилась до 1%.

Проверяемым компаниям крупного бизнеса, наоборот, удалось сохранить свое превосходство по выручке над непроверяемыми. В 2018-2020 годах выручка организаций, где прошла проверка, была на 0,4—5% выше, чем у непроверяемых. Но в 2021 году разрыв стал в пользу непроверявшихся фирм, однако он не превысил 1%.

Отраслевой анализ показал, что наименьшее воздействие проверки оказывают на производственные компании, отмечают аудиторы, а фирмы, занятые в торговле ощущают эффект от проверок в большей степени. В целом суммарная выручка крупных и средних организаций, обследованных Счетной палатой, росла в исследуемый период, а малого и микробизнеса, наоборот, снижалась, следует из отчета.

В чем причины разного влияния проверок на бизнес

По итогам 2022 года выездные налоговые проверки охватили лишь одного налогоплательщика в среднем на тысячу, подчеркивает ФНС в официальном комментарии к отчету Счетной палаты. Цель заключается в «незаметном» налоговом администрировании добросовестных налогоплательщиков, служба отказалась от фактора «внезапности» (до открытия проверки предприниматель информируется о ней и может предоставить необходимые пояснения), а кроме того, совершенствование моделей взаимодействия с налогоплательщиками ведет к росту добровольных уточнений налоговых обязательств без проведения выездных налоговых проверок, указали в службе.

Сама Счетная палата отмечает, что ее метод оценки влияния выездных налоговых проверок на финансовые результаты компаний не позволяет «дать точную оценку характера этого влияния», так как это «предмет отдельного самостоятельного исследования». Однозначно говорить о том, что налоговые проверки наносят непоправимый ущерб деятельности компаний, будет некорректно, указывает аудитор Андрей Батуркин.

Объяснением [влияния выездной проверки на выручку] может быть существенная личная вовлеченность собственников и руководителей микро, малого и среднего бизнеса в проводимые мероприятия налогового контроля, в ущерб деятельности по развитию компании и продажи товаров, работ, услуг, предполагает советник BGP Litigation Денис Савин. Крупный же бизнес, как правило, может себе позволить иметь в штате и привлекать к сопровождению налоговых проверок, а также обжалованию налоговых претензий наиболее квалифицированных юристов и адвокатов, поясняет он. «Уровень ведения учета в ходе финансово-хозяйственной деятельности и уровень защиты в ходе налоговых проверок у крупного бизнеса существенно выше в сравнении с малым бизнесом, что в конечном счете приводит к меньшему влиянию результатов проверок на финансовые результаты компании», — отмечает эксперт.

Выездные налоговые проверки являются большой проблемой для любого предпринимателя и несут в себе сложности при их проведении, считает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. Во-первых, по его словам, система предпроверочного анализа ФНС закрыта для бизнеса и не позволяет ему подготовиться более детально к проверочным мероприятиям, понять свои риски, оценить слабые стороны. Во-вторых, налоговый инспектор наделен широким спектром полномочий и может запрашивать практические любые документы. В результате выездная проверка оказывает существенное влияние на финансовые результаты компаний, особенно торгового сектора, который в основном представлен субъектами МСП, констатирует Шубин.

Налоговые проверки влияют на финансовые результаты компаний прямым и косвенным образом, указывает партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Галина Акчурина. Прямой эффект выражается в виде налоговых доначислений, причем налоговая нагрузка по результатам проверки сильно возрастает не только в секторах, где больше правонарушений, но прежде всего в тех, где более высокие риски получить доначисления налогов, не уплаченных контрагентами первого, второго или даже пятого звена. Такие риски высоки в торговле, в бизнесе, который закупает транспортные, логистические услуги, строительные работы и в ряде других секторов экономики, перечисляет эксперт. Косвенное влияние также может быть достаточно большим, перечисляет Акчурина. Это и отвлечение трудовых ресурсов на участие в налоговом контроле, и существенные финансовые затраты на разработку и доработку IT—систем, учетных программ в связи с изменением правил налогового администрирования.

Руководитель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета Дмитрий Ряховский называет три группы причин, из-за которых налоговые проверки могут влиять на выручку проверяемых компаний. Первая причина, по его словам, - это вовлеченность сотрудников в сопровождение проверки. «Как только начинаются выездные контрольные мероприятия, предприятие по сути перестает работать. Например, в моей практике было, что налоговая запросила 15 тыс. счетов-фактур, и все сотрудники занимались только подготовкой этих документов, фактически забросив текущую деятельность», - отмечает эксперт. Вторая причина - доначисление налогов. Не всякая организация готова заплатить предъявляемые суммы даже с рассрочкой, если же компания привлекает специалистов и вступает в налоговый спор, то он длится минимум три года, и все это время бизнес работает в режиме неопределенности, указывает Ряховский. Третья причина — при проведении проверки ФНС уведомляет контрагентов о том, что они, возможно, имеют дело с недобросовестной компанией, резюмирует эксперт.