Собянин оценил эффект БКЛ для бюджета в ₽1 трлн

БКЛ открыли в марте 2023-го, за год по ней совершили 340 млн поездок, что дало более триллиона «бюджетного эффекта», рассказал Собянин. Мэрия ожидает выхода на самоокупаемость в этом году — прежде планировалось достичь ее в 2023-м

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Федеральный бюджет получил с начала строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) более 1 трлн руб. «экономического эффекта, бюджетного эффекта». Об этом сообщил президенту Владимиру Путину мэр Сергей Собянин, сообщается на сайте мэрии.

«Те проекты, которые мы с вами открывали, — Большая кольцевая линия метро, скоростной диаметр — очень хорошо работают. Сегодня уже на БКЛ перевозим в сутки один миллион 300 тысяч человек. По скоростному диаметру — 400 тысяч машин ежедневно», — сказал Собянин.

Результаты социально-экономического развития в Москве — одни из самых лучших за всю современную историю, подчеркнул мэр.

Путин в ответ признал, что экономика Москвы тесно связана со всей российской экономикой, так как это центр науки, образования и промышленности.

Большая кольцевая линия — самая протяженная в мире кольцевая линия метро длиной свыше 70 км, ее строили десять лет. Запуск движения по всему кольцу состоялся 1 марта 2023 года. За год по БКЛ совершили 340 млн поездок, в будние дни пользуются более 1,3 млн. В 2024 году, спустя 11 лет после начала строительства, БКЛ начнет самоокупаться: налоговые доходы бюджета Москвы превысят расходы на возведение станций и прокладку тоннелей, анонсировал Собянин. Прежде он говорил, что на самоокупаемость проект выйдет еще в 2023 году.

Самыми популярными сразу после запуска стали станции «Текстильщики», «Сокольники» и «Каширская». Спустя полгода после запуска БКЛ на некоторых других станциях стало на 20–40% свободнее, оценивали в столичном дептранспорте. В первую очередь это станции «Сокольники», «Калужская», «Савеловская», «Нижегородская» и «Авиамоторная».

Сейчас в Москве строятся Троицкая и Рублево-Архангельская линии метро. По третьему Бирюлевскому радиусу идут подготовительные и проектные работы.