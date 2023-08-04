Ликсутов оценил разгрузку станций метро после полного запуска БКЛ

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Менее чем за полгода с момента запуска движения по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро на ряде станций и линий стало на 20–40% свободнее. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В первую очередь речь идет о станциях, имеющих пересадку на БКЛ. Так, значительно разгрузились на вход станции «Сокольники» Сокольнической линии (на 40%), «Калужская» Калужско-Рижской линии (на 30%). «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии и «Нижегородская» МЦК разгрузились на 19%, а «Авиамоторная» Калининской линии — на 18%, рассказал вице-мэр.

Построенная под личным контролем столичного мэра Сергея Собянина и полностью запущенная 1 марта 2023 года БКЛ по первоначальным усредненным оценкам департамента транспорта Москвы должна была разгрузить транспортные потоки в городе в среднем на 20%. По прогнозу ведомства, Кольцевая линия должна была стать свободнее до 25%, радиальные ветки — до 22%, МЦК — до 20%, а трафик на вылетных автомагистралях сократится до 15%, так как часть водителей пересядет на удобный городской транспорт.

Спустя пять месяцев реальные показатели оказались на уровне ожидаемых. «Все больше москвичей предпочитают строить маршруты именно через БКЛ. Уже на 23% стало свободнее на Кольцевой линии, также мы видим разгрузку и других линий и станций: поездки во всем метро стали комфортнее», — отмечает Максим Ликсутов.