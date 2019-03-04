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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
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Росстат сообщил о двукратном замедлении инвестиций в конце 2018 года
Инвестиции в основной капитал в 2018 году показали реальный рост на 4,3% — меньше, чем в 2017 году. Основной вклад в положительную динамику внесли завершение строительства Крымского моста и чемпионат мира по футболу
Фото: Александр Земляниченко / AP

Инвестиции в основной капитал в 2018 году выросли на 4,3% в реальном выражении, сообщил сегодня Росстат (.pdf). В номинальном выражении инвестиции оценены за 2018 год на уровне 17,6 трлн руб. (рост на 9,8%).

  • Это первая оценка инвестиций в основной капитал за прошедший год, и она значительно превышает прогноз правительства. Минэкономразвития рассчитывало на прирост инвестиций лишь на 2,9% в 2018 году.
  • Однако по сравнению с 2017 годом рост инвестиций в российскую экономику замедлился — с 4,8% в реальном выражении. В 2014–2016 годах инвестиции три года подряд снижались.
  • Минэкономразвития ждет роста инвестиций в 2019 году на 3,1%, а в 2020 году, согласно прогнозу ведомства, показатель должен ускориться до 7,6%.

Резкий рост в третьем квартале

  • Резкое ускорение роста инвестиций произошло в третьем квартале. Еще в ноябре экономисты назвали «необъяснимой» оценку роста инвестиций в третьем квартале на уровне 5,2%. Теперь же Росстат повысил ее до 6,4%. При этом в четвертом квартале 2018 года рост инвестиций замедлился до ​2,9%.
  • Всплеск инвестиций в основной капитал в третьем квартале связан с завершением государственных мегапроектов — строительства Крымского моста и объектов чемпионата мира по футболу, сказал РБК макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.
  • При этом, по словам Мурашова, годовая оценка в 4,3% может быть завышенной. «Ответственными за такие оптимистичные цифры по инвестициям являются только дефляторы. Это полностью связано с ними. Это «кухня» Росстата, я думаю, что вряд ли это возможно объяснить логически», — добавил он. Под дефляторами понимаются индексы для пересчета фактически действовавших цен в сопоставимые.

  • Пересмотр поквартальной динамики в 2018 году связан с запуском третьей очереди завода «Ямал СПГ» в Ямало-Ненецком автономном округе, считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. По его словам, замедление динамики в четвертом квартале говорит о том, что резкий рост инвестиций в третьем квартале имел разовый эффект.

25% инвестиций — виртуальные

  • Первая оценка инвестиций в основной капитал за год — это данные отчетности, представленной крупными и средними организациями, плюс «досчет» на капитальные затраты малого бизнеса и инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими методами (в том числе затраты индивидуальных предпринимателей и неформального сектора).
  • Инвестиции крупных и средних компаний, по данным прямой отчетности, составили 13,2 трлн руб., а еще 4,4 трлн руб. (около 25%) — это досчет Росстата. Инвестиции, по данным отчетности предприятий, выросли в реальном выражении только на 2,2% — медленнее, чем совокупные инвестиции. Из этого следует, что вложения малого бизнеса плюс ненаблюдаемые инвестиции подскочили в реальном выражении более чем на 10%.

Инвестиции в нефть и газ сократились

  • В видовой структуре инвестиций средних и крупных компаний выделяется рост вложений в машины, оборудование и транспортные средства на 2 п.п. — с 33,6 до 35,6%.

  • В отраслевом разрезе инвестиции в добычу полезных ископаемых (уголь, нефть, газ, металлические руды), по данным отчетности компаний, показали рост всего лишь на 0,3% в реальном выражении. Вложения в добычу нефти и газа сократились на 2,3%. Инвестиции в производство нефтепродуктов уменьшились на 10,2%. Также значительно уменьшились — на 5% — госинвестиции в управление и военную безопасность.

  • В то же время инвестиции в производство химических продуктов выросли на 10,6%. Объем инвестиций в строительную отрасль вырос в прошлом году на 20,1%. Вложения в железнодорожные грузоперевозки подскочили на 37,8%.

  • В структуре по источникам финансирования характерен рост инвестиций на собственные средства — с 51,3 до 54,3%, тогда как доля вложений на привлеченные средства, соответственно, сократилась с 48,7 до 45,7%.
Авторы: Юлия Старостина, Иван Ткачёв
Теги: Росстат, инвестиции
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