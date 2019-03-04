Росстат сообщил о двукратном замедлении инвестиций в конце 2018 года

Инвестиции в основной капитал в 2018 году выросли на 4,3% в реальном выражении, сообщил сегодня Росстат (.pdf). В номинальном выражении инвестиции оценены за 2018 год на уровне 17,6 трлн руб. (рост на 9,8%).
- Это первая оценка инвестиций в основной капитал за прошедший год, и она значительно превышает прогноз правительства. Минэкономразвития рассчитывало на прирост инвестиций лишь на 2,9% в 2018 году.
- Однако по сравнению с 2017 годом рост инвестиций в российскую экономику замедлился — с 4,8% в реальном выражении. В 2014–2016 годах инвестиции три года подряд снижались.
- Минэкономразвития ждет роста инвестиций в 2019 году на 3,1%, а в 2020 году, согласно прогнозу ведомства, показатель должен ускориться до 7,6%.