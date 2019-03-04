Росстат сообщил о двукратном замедлении инвестиций в конце 2018 года

Инвестиции в основной капитал в 2018 году показали реальный рост на 4,3% — меньше, чем в 2017 году. Основной вклад в положительную динамику внесли завершение строительства Крымского моста и чемпионат мира по футболу

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Инвестиции в основной капитал в 2018 году выросли на 4,3% в реальном выражении, сообщил сегодня Росстат (.pdf). В номинальном выражении инвестиции оценены за 2018 год на уровне 17,6 трлн руб. (рост на 9,8%).

Это первая оценка инвестиций в основной капитал за прошедший год, и она значительно превышает прогноз правительства. Минэкономразвития рассчитывало на прирост инвестиций лишь на 2,9% в 2018 году.

Однако по сравнению с 2017 годом рост инвестиций в российскую экономику замедлился — с 4,8% в реальном выражении. В 2014–2016 годах инвестиции три года подряд снижались.