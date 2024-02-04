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Польша призвала к ограничению экспорта фруктов с Украины

Министр Польши Секерский призвал ограничить экспорт фруктов с Украины
Глава польского Минсельхоза считает необходимым ограничить экспорт фруктов с Украины для поддержки местных фермеров. В Киеве сообщали о рекордных поставках за 2023 год замороженных ягод и других фруктов в объеме 87 тыс. т
Фото: Helmut Meyer zur Capellen / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Helmut Meyer zur Capellen / imagebroker.com / Global Look Press

Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Чеслав Секерский заявил о необходимости «перекрыть поток фруктов» с Украины. По его словам, это поможет увеличить прибыль польских плодоводов.

«Аграрная политика ЕС и слишком широкая открытость для сельхозпродукции с Украины побудили фермеров активизировать протесты. Сегодня фермеры, не только польские, но и других стран — членов ЕС, ожидают упрощения единой сельскохозяйственной политики», — приводит слова Секерского в ходе встречи с фермерами пресс-служба польского Минсельхоза. По его словам, Варшава намерена «стремиться изменить те элементы зеленого курса, которые сочтет иррациональными для своего аграрного сектора».

В частности, министр пообещал детально проанализировать проект постановления ЕС о продлении торговых мер по импорту с Украины еще на год для учета требований Польши. «Предварительный анализ показывает, что предложения Еврокомиссии в целом идут в правильном направлении, но лишь частично учитывают наши требования. Мы продолжим отстаивать наши требования в дискуссиях на форуме ЕС», — заявил Секерский.

Он также отметил, что Польша экспортирует продукты питания на €50 млн, однако в настоящее время, по его словам, «пограничный контроль ослаблен, а поддержка в сфере финансовой безопасности, такая как страхование и кредиты, недостаточна». В связи с этим министр подчеркнул необходимость «перекрыть поток фруктов» с Украины. «Это даст польским плодоводам шанс быть более прибыльными в своем производстве», — заявил он.

Согласно данным украинского национального научного центра «Институт аграрной экономики», доля сельскохозяйственной продукции в общем экспорте страны увеличилась в 2023 году до 62% (в 2022-м она составляла 53%). В частности, там отметили рекордные экспортные поставки замороженных ягод и других фруктов, составившие 87 тыс. т по сравнению с 84 тыс. т. в 2022-м.

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Фото:prefpolice / X (ранее — Twitter)

В 2022 году Евросоюз отменил пошлины и квоты на украинский экспорт для поддержки сельхозпроизводителей. Также между ЕС и Украиной действует соглашение, упрощающее грузовые перевозки. На фоне этих мер в ряде европейских стран стали происходить протесты фермеров и водителей, чья конкурентоспособность снизилась из-за более дешевой украинской сельхозпродукции. Они блокируют движение на границе с Украиной и требуют от национальных правительств и Брюсселя поддержки.

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Юлия Овчинникова
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