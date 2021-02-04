СМИ сообщили о проблемах с оформлением деклараций на таможне

Руководитель таможенного отдела AsstrA Анаит Василян, в свою очередь, сообщила изданию о появлении проблем с лицензируемым товаром. Так, лицензия зарегистрирована в Санкт-Петербургской таможне, декларацию присвоила Московская таможня, поскольку юрлицо зарегистрировано в Москве, в итоге в выпуске отказали. «Сейчас мы ждем разъяснения о том, как поступать в таких ситуациях», — сказала Василян.
Она также привела пример ситуации с оборудованием, которое возили через порт Санкт-Петербурга в режиме таможенного транзита в Екатеринбург, где шло таможенное оформление. «Декларация 2 февраля зарегистрировалась в Балтийской таможне, хотя груз уже был вывезен в транзите в Екатеринбург. В итоге Балтийская таможня назначила дополнительную проверку заявленной таможенной стоимости и выставила расчет обеспечения», — рассказала Василян.
Первый замглавы ФТС Руслан Давыдов в беседе с изданием пояснил, что введение диспетчеризации было анонсировано три года назад в рамках комплексной программы развития ФТС 2020 и должно было произойти в начале года. На 1 февраля срок сдвинули «по соображениям большего удобства этого периода и для таможенных органов, и для рынка», отметил он.
В рамках новой системы более 600 мест таможенного оформления, свыше 400 из которых находились на частных площадях, заменили 16 ЦЭД, расположенными на государственных площадях, они автоматизированные, с единым личным кабинетом для каждого декларанта, пояснил Давыдов.
По его словам, на первом этапе диспетчеризации отделяются энергетические и подакцизные грузы, которые оформляют соответственно Центральная энергетическая и Центральная акцизная таможни. Затем накладные сортируются по принципу того, каким путем прибыл груз: для морских грузов создано три ЦЭДа — Балтийский, Новороссийский и Владивостокский. Для авиагрузов, 86,5% которых прибывают в Московский авиационный узел, там создан свой ЦЭД. Остальные грузы оформляются в ЦЭДах по месту ИНН или КПП декларанта. Это сделано в связи с «тесным взаимодействием ФТС с налоговой службой», пояснил Давыдов.
Он добавил, в результате изменений перераспределились лишь 5% деклараций (всего обрабатывается 5 млн деклараций в год), в основном на морские и авиационные грузы. Перемены коснулись только обработки деклараций: посты фактического контроля (ПФК) сохранились там, где проходит товар.
В то же время участники рынка, опрошенные изданием, отметили, что перемены произошли внезапно, и разошлись в оценке их статуса: одни назвали их экспериментом, другие — постоянной мерой.
Диспетчеризация деклараций изменилась «неожиданно для многих и без предварительного информирования», заявил директор по таможенным операциям «Даксер» Тимур Давиташвили. О том, что они не видели официальной информации о запуске диспетчеризации с 1 февраля в открытых источниках, «Коммерсанту» также сообщили директор подразделения по таможенному оформлению Global Supply Chain FM Logistic Елена Парамонова и глава департамента таможенного сопровождения Stalogistic Алексей Конышев. По словам последнего, запуск диспетчеризации «по большей степени стал сюрпризом».
Помимо этого, ФТС до сих пор не предоставила полной информации по всем деталям работы нового алгоритма, отметила в беседе с изданием директор по таможенным операциям Kuehne + Nagel в России Милана Меламуд.
По мнению участников рынка, урегулировать процедуру должен приказ Минфина о полномочиях таможенных органов по регистрации таможенных деклараций, проект которого находится на стадии публичных обсуждений. В этот проект бизнес-сообщество предлагает свои поправки, поэтому «эксперимент ФТС не совсем понятен», добавил замгендиректора BMJ-logistics Константин Бондаренко. Также непонятна причина, по которой участников ВЭД заранее не проинформировали, поскольку последствия от простоя транспортных средств, увеличения сроков доставки грузов, дополнительных расходов на проведение досмотра в результате ложатся именно на них, сказал он «Коммерсанту».
В то же время расходы могут оказаться достаточно велики, отмечает издание. Около 10% таможенных деклараций не выпускаются в течение дня, в среднем срок выпуска таких деклараций занимает два-три дня, пояснил учредитель VIG Trans, бизнес-омбудсмен по вопросам транспорта и логистики Игорь Ребельский. Все это время груз находится на складе временного хранения (СВХ) под таможенной процедурой, добавил он.
Сейчас все таможенные склады в России — коммерческие, и стоимость хранения на них может существенно отличаться. Если раньше участники ВЭД выбирали пункт таможенного оформления, исходя из расходов на довоз, склад и практики работы с конкретным ЦЭДом, то теперь прогнозировать расходы на таможенную очистку исходя из наработанной практики предприниматель фактически не сможет, пояснил Ребельский.