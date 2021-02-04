СМИ сообщили о проблемах с оформлением деклараций на таможне

Изменение в порядке оформления деклараций привело к ряду проблем, в том числе к нагрузке на досмотр и простоям. Новые правила, которые пока детально не описаны, участники рынка назвали неожиданностью

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Новые правила оформления таможенных деклараций в России привели к нагрузке на досмотр и простоям, и предприниматели потеряли возможность прогнозировать расходы на таможенную очистку исходя из наработанной практики, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Речь идет о диспетчеризации таможенных деклараций, которые Федеральная таможенная служба (ФТС) ввела с 1 февраля. Теперь они автоматически распределяются по центрам электронного декларирования (ЦЭД) в зависимости от ряда критериев: типа груза, вида транспорта, которым прибыл товар, и места регистрации декларанта.

С введением диспетчеризации в таможенном оформлении возникли «хаос и непредсказуемость», заявила изданию гендиректор таможенного брокера КВТ Юлия Шленская. По ее словам, декларации на акцизные товары стали попадать в Московскую областную таможню, которая «никогда с этими категориями не работала». Оттуда декларации уходят на Дальний Восток, «где рабочий день почти закончен, а значит, до завтра никакого движения не будет». «Это простои, расходы», — отметила Шленская.

Она также сообщила, что когда Дальневосточный ЦЭД и Владивостокский ЦЭД оказались перегружены, они начали переводить декларации на Хабаровск, «который сроду такого количества работы не видел». «Так что под этот ледяной душ попали и декларанты с перевозчиками, и сами таможенники», заключила Шленская.